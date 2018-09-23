رئيس هيئة الرياضة يتكفل بإقامة حفل اعتزال خالد مسعد

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أعلن ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي اليوم الأحد، تكفل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بإقامة حفل اعتزال لخالد مسعد نجم المنتخب السعودي والفريق الجداوي السابق.

وزف النفيعي البشرى بأن حفل الاعتزال سيليق بتاريخ ومسيرة اللاعب الكروية سواءً على صعيد المنتخب السعودي أو النادي الأهلي، مشيراً في الوقت ذاته أن تفاصيل الحفل ومباراة الاعتزال ستعلن قريباً عبر الحساب الرسمي للنادي الغربي.

وكتب رئيس نادي الأهلي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: خالد مسعد إسم خُلّد في سماء الرياضة السعودية وخدم الرياضة والمنتخب السعودي كثيراً”.

وأضاف: أزف البشرى بأن معالي المستشار تركي ال الشيخ تكفل بعمل حفل إعتزال يليق بتارخ ومسيرة اللاعب على حسابه الخاص .. وستعلن قريباً تفاصيل المباراة عبر حساب النادي” .

وبدأ خالد مسعد اللعب مع الأهلي عام 1402، حيث كان ضمن فريق الناشئين، قبل أن يقوم البرازيلي الشهير تيلي سانتانا بتصعيده للفريق الأول عام 1406 وهو لم يتجاوز بعد الـ17 عاماً. وتوج أفضل لاعب عربي في العام 1413هـ.