الأمير ناصر بن عبدالعزيز : يومنا الوطني يذكرنا بما قام به الملك المؤسس عبدالعزيز

المناطق - أشرف العصيمي

رفع صاحب السمو الملكي ناصر بن عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والأسرة الحاكمة والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني 88 للمملكة العربية السعودية .

وأوضح «إننا ننعيش جميعاً فرحة يومنا الوطني المجيد الـ88 لبلادنا والتي تذكرنا بما قام به الملك المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله من جمع لشتات هذه البلاد بعد فرقتها وتوحيدها راية واحدة لتبدأ من وقتها مسير التطور والبناء لهذه البلاد والتي جنت ثمار هذا التأسيس في أمنها واستقرار شأنها على مدى السنين .

وأضاف بأنه توارث هذا النهج أبناء الملك المؤسس من بعده أبناؤه يرحمهم الله وصولاً إلي سيدي خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والذي استمر على نهج سابقه من الاهتمام بالبلاد والمواطنين فحدثت في عهده العديد من الإنجازات وظهرت العديد من الأفكار واحدث نقلة غير مسبوقة للوطن والمواطن .

واختتم حديثه بالدعاء بأن يديم الله عز البلاد وأمنها واستقرارها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين ويديمهما ذخراً للوطن والمواطنين.