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شهادة جينيس لهيئة الترفيه.. رقم قياسي جديد في تشكيل أكبر علم بالألعاب النارية والدرونز

شهادة جينيس لهيئة الترفيه.. رقم قياسي جديد في تشكيل أكبر علم بالألعاب النارية والدرونز
http://almnatiq.net/?p=635182
المناطق - الرياض

سجلت الهيئة العامة للترفيه رقماً قياسياً جديداً في تشكيل أكبر علم بالألعاب النارية والدرونز، وذلك عقب احتفالات الألعاب النارية التي أقامتها بمناسبة اليوم الوطني السعودي الثامن والثمانين، حيث كانت قد أعلنت السبت 22 سبتمبر في مؤتمر صحفي أقامته في المركز الإعلامي الموحد عن نيتها لكسر الرقم الذي وصلت إليه الفلبين في العام 2016م.
وأطلقت الهيئة العامة للترفيه خلال الفترة من الساعة 10:00 إلى 10:15 من مساء اليوم ما يزيد عن 900 ألف ومضة نارية في مختلف مناطق المملكة، كما تشكل من خلال عرضيها الكبيرين في الرياض وجدة علم المملكة العربية السعودية، وشعار السيفين والنخلة، وعبارة (رؤية)، بالإضافة إلى صورة رمزية لرجل الأمن يؤدي التحية العسكرية.
وجاءت هذه الاحتفالية ضمن مجموعة من الاحتفالات والفعاليات التي زاد عددها عن 80 فعالية أقامتها الهيئة في مختلف مناطق المملكة، حيث تعمل الهيئة دائماً على التواجد المستمر في كل المواسم الرئيسية التي تعيشها المملكة.
وبهذه المناسبة أوضحت الهيئة العامة للترفيه سعيها لتقديم كل ما هو جديد لدعم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة، من خلال نقل أحدث التجارب العالمية، بالإضافة إلى تطوير المحتوى الترفيهي المحلي وخلق بيئة تنافسية تسهم في الرفع من أداء القطاع الواعد، مبدية اهتمامها الكبير بإثراء التجربة الترفيهية بما يتناسب مع جميع فئات المجتمع في مختلف المناطق والمدن والمحافظات.
الجدير بالذكر أن احتفالات اليوم الوطني التي أقامتها الهيئة العامة للترفيه كانت قد انطلقت أول من أمس في مناطق المملكة كافة احتفاءً بهذه المناسبة الغالية، وكان اللون الأخضر سمة الفعاليات الترفيهية والاجتماعية والثقافية والفنية والتراثية المقامة.

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