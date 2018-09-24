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الألعاب النارية تضيء سماء نجران ابتهاجا باليوم الوطني

الألعاب النارية تضيء سماء نجران ابتهاجا باليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=635185
المناطق - الرياض

قامت الهيئة العامة للترفيه ضمن احتفالات منطقة نجران بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة ، بإطلاق الألعاب النارية، ابتهاجاً واحتفالاً بيوم الوطن، وذلك بمنتزه أبا لرشاش.
وشهدت الفعالية حضوراً كبيراً من أهالي وزوار المنطقة، إلى جانب تفاعل كبير من قبل المواطنين الذين حضروا هذه الفعاليات، تعبيراً عن الفرح والحب والسعادة بهذا اليوم وهذه المناسبة الغالية.

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