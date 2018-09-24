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وزير الطاقة : الإبقاء على سقف الانتاج البترولي لدول أوبك والدول المنتجة خارجها

وزير الطاقة : الإبقاء على سقف الانتاج البترولي لدول أوبك والدول المنتجة خارجها
http://almnatiq.net/?p=635188
المناطق - الرياض

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أن الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الانتاج النفطي لأعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط “اوبك” وشركائها من المنتجين خارجها الذي انعقد اليوم بالجزائر قرر الإبقاء على اتفاق اجتماع أوبك خارج أوبك الذي اتخذ شهر يونيو المنصرم في العاصمة النمساوية فيينا .
وأوضح في تصريح صحفي أدلى به عقب اختتام الاجتماع في العاصمة الجزائرية اليوم أن هذا القرار يهدف إلى بلوغ مستوى التزام يعادل مئة بالمئة تماشياً مع نص عليه الاتفاق القاضي بخفض الانتاج .
وقال : ” لقد اقتربنا من مستوى مئة بالمئة خلال شهر يوليو المنصرم لكن تم تسجيل تراجع في شهر أغسطس الماضي بسبب أعمال الصيانة في الصناعة البترولية في كازاخستان مضيفا أن السوق مستقرة، في حين تقاربت مستويات الطلب والعرض .
ونوه في هذا الإطار بالجهود المبذولة من طرف الدول المنتجة من داخل أوبك و من خارجها مؤكدًا أن هذا الجهد سيتواصل حتى نهاية السنة، اما الاهم بالنسبة للسنة القادمة 2019 هو البحث في كيفية التأقلم مع معروض الدول الأعضاء بالمنظمة سعيًا للحفاظ على استقرار سوق النفط وتفادي التقلبات.
وأكد أن الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الانتاج النفطي لأعضاء منظمة أوبك و شركائها كان ناجحًا على مستوى التنظيم واتخاذ القرار ، معرباً عن شكره للدولة المستضيفة جمهورية الجزائر.

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