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في عملية تمشيط ‏واسعة.. الجيش اليمني يسيطر على تحصينات للحوثي جنوب الحديدة

في عملية تمشيط ‏واسعة.. الجيش اليمني يسيطر على تحصينات للحوثي جنوب الحديدة
http://almnatiq.net/?p=635194
المناطق - وكالات

سيطرت قوات من الجيش اليمني، على تحصينات لميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية التحيتا ‏جنوب مدينة الحديدة عقب عملية تمشيط واسعة.‏
وقالت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، إن قوات تابعة لها فرضت سيطرتها على ‏تحصينات للميليشيا عقب تمشيطها عددا للمزارع غرب مدينة التحيتا.‏
وأشارت الألوية في بيان، نشره مركزها الإعلامي، إلى مقتل العشرات من الميليشيا المدعومة ‏من إيران، خلال عملية تمشيط المزارع المجاورة لمدينة التحيتا من الجهة الغربية للمدينة.‏
وأضاف البيان أن قوات الجيش طردت المليشيا من المنازل التي تحصنت فيها وحولتها إلى ‏ثكنات عسكرية.‏

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