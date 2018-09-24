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وكيل إمارة الحدود الشمالية يفتتح فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ 88

وكيل إمارة الحدود الشمالية يفتتح فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ 88
http://almnatiq.net/?p=635197
المناطق - الحدود الشمالية

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، دشن وكيل الإمارة محمد بن سلطان بن جريس اليوم فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ 88 للمملكة , بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية وذلك بموقع الاحتفالات في حي الرفاع ، بحضور وكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس عبدالله بن خلف الشمروخي ورؤساء الدوائر الحكومية والقيادات الأمنية وأعيان المنطقة .
بدئ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم القيت كلمة الأهالي ألقاها أحمد بن سالم العنزي استذكر فيها تضحيات الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ وما قام به من جهود لتوحيد هذا الكيان العظيم الذي نعيش في ظلاله في أمن وأمان حتى أصبح وطننا من الدول المتقدمة اقتصاديا وعسكريا وثقافيا وتعليميا بالإضافة إلى خدمة وطننا لضيوف الرحمن ، سائلا الله عز وجل أن يعيد علينا ذكرى يومنا الوطني أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أمن وأمان .
أثر ذلك القيت قصيدة وطنية نالت على استحسان الحضور .
بعد ذلك شارك طلاب التعليم في المنطقة بأوبريت ” وطن العطاء ” وقدموا لوحات فنية متميزة عن اليوم الوطني، كما شارك فرع جمعية الثقافة والفنون بالعرضة السعودية .
واختتم الحفل بإطلاق الألعاب النارية، وعروض مميزة وسط تفاعل كبير من المواطنين، تعبيراً عن الفرح والحب والسعادة بهذا اليوم وهذه المناسبة الغالية.

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