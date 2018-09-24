الخارجية الكويتية: فخورون بالإنجازات التي حققتها المملكة على المستويات كافة

المناطق - وكالات

أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله عن فخر الكويت بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات على المستويات كافة السياسية والاقتصادية والاستثمارية وفي مجال الطاقة وغيرها من المجالات.

وأكد الجارالله في تصريح للصحفيين على هامش مشاركته في احتفال سفارة المملكة لدى الكويت باليوم الوطني ال88 للمملكة أن المملكة العربية السعودية تحتل مكانة مميزة ومتقدمة على خريطة العالم من خلال عضويتها في مجموعة ال20 الاقتصادية.

وأضاف أن ذلك التميز لم يأت من فراغ بل عبر بوابة الإنجازات والعمل الدؤوب, مشيرا إلى الدور السياسي المهم الذي تقوم به المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية “إذ بات العالم يحسب ألف حساب لدور المملكة ورأيها”.

وهنأ المملكة قيادة وشعبا بهذه المناسبة الوطنية, مشيرا إلى أن المواطن السعودي نال حظه من الاهتمام والرعاية من قبل قيادته الرشيدة وأن رؤية 2030 التي تنتهجها المملكة تجسد رؤية صائبة وحكيمة لمستقبل مشرق للأشقاء في المملكة.