احدث الأخبار

الخارجية الكويتية: فخورون بالإنجازات التي حققتها المملكة على المستويات كافة
أبرز المواد
 وكيل إمارة الحدود الشمالية يفتتح فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ 88
أبرز المواد
 في عملية تمشيط ‏واسعة.. الجيش اليمني يسيطر على تحصينات للحوثي جنوب الحديدة
أبرز المواد
 وزير الطاقة : الإبقاء على سقف الانتاج البترولي لدول أوبك والدول المنتجة خارجها
أبرز المواد
 الألعاب النارية تضيء سماء نجران ابتهاجا باليوم الوطني
أبرز المواد
 شهادة جينيس لهيئة الترفيه.. رقم قياسي جديد في تشكيل أكبر علم بالألعاب النارية والدرونز
أبرز المواد
 أمير الرياض يرعى احتفال إدارة تعليم المنطقة باليوم الوطني الـ 88
أبرز المواد
 عيد وطن
يكتبون
 ‏الشعب العظيم
يكتبون
 الأمير ناصر بن عبدالعزيز : يومنا الوطني يذكرنا بما قام به الملك المؤسس عبدالعزيز
منطقة الرياض
 رئيس هيئة الرياضة يتكفل بإقامة حفل اعتزال خالد مسعد
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يزور فعالية ” جولة في قصر الحكم “
منطقة الرياض
الخارجية الكويتية: فخورون بالإنجازات التي حققتها المملكة على المستويات كافة

الخارجية الكويتية: فخورون بالإنجازات التي حققتها المملكة على المستويات كافة

أبرز المواد
وكيل إمارة الحدود الشمالية يفتتح فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ 88

وكيل إمارة الحدود الشمالية يفتتح فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ 88

أبرز المواد
في عملية تمشيط ‏واسعة.. الجيش اليمني يسيطر على تحصينات للحوثي جنوب الحديدة

في عملية تمشيط ‏واسعة.. الجيش اليمني يسيطر على تحصينات للحوثي جنوب الحديدة

أبرز المواد
وزير الطاقة : الإبقاء على سقف الانتاج البترولي لدول أوبك والدول المنتجة خارجها

وزير الطاقة : الإبقاء على سقف الانتاج البترولي لدول أوبك والدول المنتجة خارجها

أبرز المواد

الخارجية الكويتية: فخورون بالإنجازات التي حققتها المملكة على المستويات كافة

الخارجية الكويتية: فخورون بالإنجازات التي حققتها المملكة على المستويات كافة
http://almnatiq.net/?p=635200
المناطق - وكالات

أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله عن فخر الكويت بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات على المستويات كافة السياسية والاقتصادية والاستثمارية وفي مجال الطاقة وغيرها من المجالات.
وأكد الجارالله في تصريح للصحفيين على هامش مشاركته في احتفال سفارة المملكة لدى الكويت باليوم الوطني ال88 للمملكة أن المملكة العربية السعودية تحتل مكانة مميزة ومتقدمة على خريطة العالم من خلال عضويتها في مجموعة ال20 الاقتصادية.
وأضاف أن ذلك التميز لم يأت من فراغ بل عبر بوابة الإنجازات والعمل الدؤوب, مشيرا إلى الدور السياسي المهم الذي تقوم به المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية “إذ بات العالم يحسب ألف حساب لدور المملكة ورأيها”.
وهنأ المملكة قيادة وشعبا بهذه المناسبة الوطنية, مشيرا إلى أن المواطن السعودي نال حظه من الاهتمام والرعاية من قبل قيادته الرشيدة وأن رؤية 2030 التي تنتهجها المملكة تجسد رؤية صائبة وحكيمة لمستقبل مشرق للأشقاء في المملكة.

روابط ذات صلة

وكيل إمارة الحدود الشمالية يفتتح فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ 88

وكيل إمارة الحدود الشمالية يفتتح فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ 88
في عملية تمشيط ‏واسعة.. الجيش اليمني يسيطر على تحصينات للحوثي جنوب الحديدة

في عملية تمشيط ‏واسعة.. الجيش اليمني يسيطر على تحصينات للحوثي جنوب الحديدة
وزير الطاقة : الإبقاء على سقف الانتاج البترولي لدول أوبك والدول المنتجة خارجها

وزير الطاقة : الإبقاء على سقف الانتاج البترولي لدول أوبك والدول المنتجة خارجها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*