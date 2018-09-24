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الجيش اليمني يحرز تقدما ميدانيا في محافظة البيضاء

الجيش اليمني يحرز تقدما ميدانيا في محافظة البيضاء
http://almnatiq.net/?p=635204
المناطق - وكالات

أحرزت قوات الجيش اليمني، تقدماً ميدانياً في محافظة البيضاء، وسط البلاد، عقب معارك ‏ضارية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن التقدم المحقق جاء بعد هجوم مباغت شنه الجيش على مواقع ‏كانت تتمركز فيها المليشيا في جبهة قانية شمالي شرق محافظة البيضاء وسط البلاد.‏
وذكر المصدر في تصريح نقله موقع / سبتمبر نت/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات ‏الجيش فرضت سيطرتها على أولى النقاط في منطقة عفار وتأمين منطقة اليسبل بالكامل.‏
وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية وأسر ‏عدد منهم فيما لاذ آخرون بالفرار.‏
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