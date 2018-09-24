أحرزت قوات الجيش اليمني، تقدماً ميدانياً في محافظة البيضاء، وسط البلاد، عقب معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن التقدم المحقق جاء بعد هجوم مباغت شنه الجيش على مواقع كانت تتمركز فيها المليشيا في جبهة قانية شمالي شرق محافظة البيضاء وسط البلاد.
وذكر المصدر في تصريح نقله موقع / سبتمبر نت/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش فرضت سيطرتها على أولى النقاط في منطقة عفار وتأمين منطقة اليسبل بالكامل.
وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية وأسر عدد منهم فيما لاذ آخرون بالفرار.
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الجيش اليمني يحرز تقدما ميدانيا في محافظة البيضاء
أحرزت قوات الجيش اليمني، تقدماً ميدانياً في محافظة البيضاء، وسط البلاد، عقب معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
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