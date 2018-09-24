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مقدونيا تحتجز عشرات المهاجرين

مقدونيا تحتجز عشرات المهاجرين
http://almnatiq.net/?p=635207
المناطق - وكالات

أعلنت الشرطة المقدونية احتجاز 120 مهاجرا، دخلوا الأراضي المقدونية بشكل غير قانوني من اليونان حيث ارتفع عدد العابرين بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

وقالت الشرطة، الأحد، إن دورية تابعة لشرطة الحدود عثرت على 37 مهاجرا جنوب مقدونيا بالقرب من الحدود مع اليونان، وجرى احتجازهم.

وفي قضية ثانية، عثرت الشرطة على 83 مهاجرا، بينهم 11 قاصرا، غالبيتهم باكستانيون (76)، مكدسين في شاحنة قادمة من اليونان. وجرى اعتقال سائق الشاحنة ونقل المهاجرون إلى مركز استقبال في مدينة جفجيليا جنوب البلاد.

ونقلت “أسوشيتد برس” عن الشرطة المقدونية قولها إنها أعادت حوالي 6600 مهاجر حاولوا عبور الحدود في النصف الأول من عام 2018.

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