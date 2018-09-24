المزاحمية تحتفل بيوم الوطن بفعاليات وعروض متنوعة

المناطق - المزاحمية

رعى محافظ المزاحمية عساف العساف احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني الـ 88 في حديقة حي العليا بحضور مديري الدوائر الحكومية و الأهالي وجمع من أبناء المحافظة ، وقد بدأ المهرجان بعدد من الألعاب والمسابقات الترفيهية بالإضافة إلى فقرات المهرجين والمنشدين.

وبعد صلاة العشاء بدأ الحفل الخطابي بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم ، ثم ألقى رئيس بلدية محافظة المزاحمية مطلق الحثلان كلمة اللجنة المنظمة للاحتفال رحب فيها بالحضور وهنأ القيادة وأبناء الشعب كافة بهذه المناسبة السعيدة التي تعيد ذكريات مؤسس هذا الوطن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – حين وحد البلاد بعد الشتات والفرقة على منهج الإسلام لهذه البلاد ثم قام أبناؤه البررة من بعده بالنهوض بهذه البلاد في شتى المجالات حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من تطور وازدهار يشاد له بالبنان، وأشاد بالجهود التي يقوم بها جنودنا البواسل على حدودنا الجنوبية ودعا الله أن يحفظهم ويسدد رميهم وينصرهم على عدوهم ، سائلا الله أن يحفظ هذا الوطن من كيد الكائدين وحسد الحاسدين ، وأن يحفظ قائد نهضتنا الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمبن محمد بن سلمان.

ثم ألقى الشاعر محمد بن شديد قصيدة وطنية بهذه المناسبة، تلاها شيلات للمنشد فهد المسيعيد بعد ذلك مشاركة من طالبات الابتدائية الرابعة للبنات

، تلتها قصيدة وطنية للطالبة العنود العتيبي من الابتدائية الثانية للبنات ، بعد ذلك شارك طلاب ثانوية المزاحمية والغطغط بفن القزوعي؛ وألقى الطالب تركي القحطاني قصيدة وطنية كما ألقى الشاعر يزن العنزي قصيدة وطنية بهذه المناسبة.

بعد ذلك تفضل المحافظ ورئيس البلدية بتكريم الداعمين والمشاركين من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة الذين ساهموا بإنجاح فعاليات المهرجان الوطني.

وفي ختام الحفل شارك المحافظ في العرضة السعودية.