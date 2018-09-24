إقامة فعاليات كرنفال اليوم الوطني 88 في شرورة

المناطق -شرورة

بحضور سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بشرورة الأستاذ محمد بن علي النهدي وعدد من مديري ومنسوبي الدوائر الحكومية والأمنية وجمع من المواطنين ، أقيمت اليوم الأحد 13-01 فعاليات كرنفال اليوم الوطني 88 بمحافظة شرورة وتضمن موكباً للخيول والدراجات الهوائية لفريق الدراجين وبعض الشيلات الوطنية التي تظهر فرحة الجميع بهذه المناسبة الغالية على الجميع .

من جانبه أوضح مدير مركز التنمية بشرورة أ.محمد النهدي أن ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية تجعل لنا الحق أن نعتزّ بتاريخ وماضي هذا الوطن ونفخر بحاضره الجميل .

وأضاف “النهدي” أننا في اليوم الوطني 88 للمملكة نجدد العهد على المضي قدماً نحو الأهداف السامية التي أسس عليها هذا الوطن منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ وأبنائه البررة من بعده وترسيخهم لثوابت البذل والعطاء وتحقيق الرؤى الحكيمة في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين -حفظهما الله-

وتجدر الإشارة بأن هذا الكرنفال ضمن احتفالات لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بشرورة باليوم الوطني السعودي 88 .