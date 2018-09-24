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“الجوف” تحتفل بالوطن وسط آلاف الحضور

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شرطة تبوك تشارك المواطنين فرحتهم باليوم الوطني 88

شرطة تبوك تشارك المواطنين فرحتهم باليوم الوطني 88

منطقة تبوك
إقامة فعاليات كرنفال اليوم الوطني 88 في شرورة

إقامة فعاليات كرنفال اليوم الوطني 88 في شرورة

منطقة نجران

إقامة فعاليات كرنفال اليوم الوطني 88 في شرورة

إقامة فعاليات كرنفال اليوم الوطني 88 في شرورة
http://almnatiq.net/?p=635218
المناطق -شرورة

بحضور سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بشرورة الأستاذ محمد بن علي النهدي وعدد من مديري ومنسوبي الدوائر الحكومية والأمنية وجمع من المواطنين ، أقيمت اليوم الأحد 13-01 فعاليات كرنفال اليوم الوطني 88 بمحافظة شرورة وتضمن موكباً للخيول والدراجات الهوائية لفريق الدراجين وبعض الشيلات الوطنية التي تظهر فرحة الجميع بهذه المناسبة الغالية على الجميع .

من جانبه أوضح مدير مركز التنمية بشرورة أ.محمد النهدي أن ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية تجعل لنا الحق أن نعتزّ بتاريخ وماضي هذا الوطن ونفخر بحاضره الجميل .

وأضاف “النهدي” أننا في اليوم الوطني 88 للمملكة نجدد العهد على المضي قدماً نحو الأهداف السامية التي أسس عليها هذا الوطن منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ وأبنائه البررة من بعده وترسيخهم لثوابت البذل والعطاء وتحقيق الرؤى الحكيمة في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين -حفظهما الله-

وتجدر الإشارة بأن هذا الكرنفال ضمن احتفالات لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بشرورة باليوم الوطني السعودي 88 .

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