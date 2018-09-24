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“الجوف” تحتفل بالوطن وسط آلاف الحضور

“الجوف” تحتفل بالوطن وسط آلاف الحضور

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تعليم تبوك يحتفي بأبناء وبنات شهداء الواجب في اليوم الوطني

تعليم تبوك يحتفي بأبناء وبنات شهداء الواجب في اليوم الوطني

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شرطة تبوك تشارك المواطنين فرحتهم باليوم الوطني 88

شرطة تبوك تشارك المواطنين فرحتهم باليوم الوطني 88

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إقامة فعاليات كرنفال اليوم الوطني 88 في شرورة

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تعليم تبوك يحتفي بأبناء وبنات شهداء الواجب في اليوم الوطني

تعليم تبوك يحتفي بأبناء وبنات شهداء الواجب في اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=635220
المناطق- تبوك:

رعى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، مساء الْيَوْمَ الأحد ، الحفل الذي نظمه مكتب وفاء لرعاية أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين؛ بمناسبة اليوم الوطني 88 للمملكة؛ وذلك باستضافة من فندق هوليداى إن بتبوك
بدأ الحفل بكلمة من إحدى بنات شهداء الواجب، الطالبة ندى البلوي قدمت فيها شكرها لمكتب وفاء لرعاية أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين لما يلقونه من اهتمام من المكتب ومنسوبيه، تلا ذلك كلمة مساعدة مدير مكتب وفاء لرعاية أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين ناجية أوغلي، أوضحت خلالها ما يقدمه المكتب من خدمات وما حققه من منجزات ثم توالت فقرات الحفل بنشيد من أطفال روضة علماء الغد وعدد من البرامج المتنوعة.

وفي كلمته خلال الحفل رحب مدير عام التعليم بالطلاب والطالبات وأسرهم، مؤكداً أن الوطن عندما يحتفي باليوم الوطني الـ 88 إنما يحتفي بأبطاله الذين شاركوا في توحيد كيان هذا الوطن وفي مقدمتهم المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله -، مشيرا إلى أن تضحيات جنودنا البواسل وشهداء الواجب ستظل على الدوام محل فخر واعتزاز الجميع، بما يسطرونه للتاريخ على حدود الوطن من بطولات وتضحيات بأرواحهم في سبيل الذود عن حياض وطننا الغالي ومملكتنا الحبيبة أرض الحرمين الشريفين.
وأكد أن أسر وذوي الشهداء والمرابطين هم محط الرعاية الدائمة والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان- حفظهم الله -، وذلك وفاءً لكل من ضحى بنفسه خدمة للدين وللمليك والوطن، داعياً الله تعالى أن يديم على وطننا الغالي عزه وأمنه وأمانه.
وكرم مدير التعليم في ختام الحفل الداعمين والجهات المساندة لجهود مكتب وفاء من جهته، قدم مدير مكتب وفاء، طلال الشمري، شكره وتقديره لمدير عام التعليم بمنطقة تبوك على حضوره للحفل ومشاركته أبناءه الطلاب والطالبات بالاحتفاء باليوم الوطني، كما قدم شكره لجميع المساهمين في الحفل، مشيراً إلى أن مكتب وفاء يهدف إلى تقديم الرعاية لأبناء المتوفين من أبناء شهداء الواجب وأبناء المعلمين المتوفين، و أن ذلك يأتي كواجب تجاه أبناء هذه الفئة التي قدمت للوطن أرواحها.
وحضر الحفل المساعد للشؤون التعليمية(بنين)
ماجد القعير والمساعده للشؤون التعليمية (بنات) نجلاء الشامان والمساعد للشؤون المدرسية المكلف عائض القرني وعدد من مديري الإدارات والمشرفون والمشرفات بتعليم تبوك.

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