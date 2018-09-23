“الجوف” تحتفل بالوطن وسط آلاف الحضور

المناطق - الجوف

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان أمير منطقة الجوف شهدت المنطقة مساء اليوم الاحتفال باليوم الوطني الثامن والثمانون في ليلة مميزة شهدت حضور وتفاعل كبير من أهالي المنطقة.

بداية الحفل عُزف السلام الملكي إيذانا بانطلاق الحفل ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وألقى أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي كلمة رفع خلالها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة الذكرى الثامن والثمانين للمملكة.

بعد ذلك ألقى كلمة أهالي منطقة الجوف ألقاها بالنيابة عنهم حمد حواس العوذة رفع فيها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني ٨٨ ، وقدم شكر الأهالي لسمو أمير المنطقة على الجهود التي يقوم بها في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وفي ختام كلمته قدم شكره للمرابطين على الحد الجنوبي وعلى تضحياتهم لوطنهم .

وألقى الشاعر متعب النصار قصيدة شعرية تغنى فيها بالوطن وماتقدمه جهود عظيمة .

وتم عرض فلم وثائقي عن تاريخ المملكة وتوحيدها على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن سعود طيب الله ثراه .

بعد ذلك قدم أوبريت غنائي وطني من كلمات الشاعر صالح الشادي والحان عبدالله رشاد وغناء الفنان عبادي الجوهر بأكثر من لوحة وطنية وفنون شعبية تفاعل معها الجمهور .

ولم تنس منطقة الجوف أبناءها المناوبين في الجهات الحكومية والتي يعملون في أوقات مختلفة لخدمة الدين والوطن بعرض تهنئتهم للوطن بهذا اليوم العظيم.

بعد ذلك كرمت الجهات المشاركة في احتفالات اليوم الوطني ٨٨ وقدمت العرضة السعودية بمشاركة الأهالي.

وشهدت سماء منطقة الجوف عرضاً مبهراً من الألعاب النارية .