أكد أن الازدهار الذي نعيش في رخائه اليوم هو لبنة مؤسس وحكمة قيادة مدير إسكان جازان يوم الوطن الثامن والثمانون فخر كافة السعوديون

جازان _ فضة عطيف

رفع سعادة المهندس إبراهيم بن ناصر العكيري مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان ، بإسمه وجميع منسوبي فرع إسكان جازان التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان – حفظهم ووفقهم الله جميعا –وللأسرة المالكة وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني 88 .

وقال العكيري: في ذكرى هذه المناسبة المميزه والمحفورة في الذاكره والوجدان والذي تحقق فيه التكامل والوحده وازيلت الفرقه والتفكك لتحقيق الإنجازات منذ بداية تأسيس المملكة العربية السعودية الى وقتنا الراهن برؤية طموحة وشابه نحو التقدم والنماء.

وأضاف “عكيري” إننا في هذه المناسبة الغالية على كل مواطن سعودي يتحلى بحب الشعب وولائه للقيادة الرشيدة ويعتز بوطنه الغالي في ظل ما تم تحقيقه في هذا العهد المزدهر من إنجازات تاريخية وركائز أساسية لاقتصادٍ أقوى متانة ومستقبل أكثر ازدهاراً وثبات فاق الطموح بصناعة مستقبل زاهر لهذه البلاد يداً بيد بكل حزم وعزم لتحقيق المسيرة العظيمة والرؤية المجيدة 2030 التي ستنعم بالعديد من الخيرات والمكتسبات والمنجزات والنهضة في شتى المجالات التي لم تتحقق إلا بفضل من الله وحده ثم العزيمة الصادقة من ولاة الأمر وتضحيات وجهود أبناء هذا الوطن الغالي.

واختتم : بأن يديم الله علينا مانعيشه من رخاء وفضل و نعمة الأمن والأمان والاستقرار ، وأن يوفق قادتنا الى كل خير وصلاح ، و يحفظ بلادنا من كل سوء