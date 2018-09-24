محافظ الخرج يختتم فعاليات اليوم الوطني بتكريم إعلامي خدم المحافظة 39 عام

المناطق _ أشرف العصيمي

امتداداً لباقي مدن ومحافظات المملكة والتي تغمرها هذه الأيام إحتفالات اليوم الوطني الـ88 للمملكة ، أقيمت بمحافظة الخرج العديد من الفعاليات المتنوعة والشاملة لجميع أفراد الأسرة بهذه المناسبة السعيدة والتي يعبر فيها كل مواطن عن سعادته وفرحته واحتفائه بهذا اليوم الذي كان فاصلاً في تاريخ المملكة ومؤثراً في مستقبلها وبداية لنهضتها وتقدمها .

هذا وقد كانت بداية هذه الفعاليات وانطلاقتها عند الساعة الرابعة عصراً حيث احتضن نادي الشعلة فعالية خاصة لشباب لنصب السيارات .

وفي تمام ساعة الخامسة انطلقت مسيرة للخيالة والدرجات النارية بمشاركة الشرطة العسكرية والتي انطلقت من طريق الملك عبدالله إلى الوصول إلى قصر الملك عبدالعزيز ، حيث كانت المسيرة بمساندة وتنظيم من الشرطة ودوريات الأمن والمرور حتى تتسم ببعض النظام .

وبعد صلاة المغرب في الساحة الشرقية لمبنى البلدية الجديد أقيمت فعالية السيارات الكلاسيكية .

أما بعد صلاة العشاء فقد أقيمت أمسية شعرية على مسرح اللجنة الاجتماعية اليمامه.

كما أقيم ايظا بعد صلاة العشاء الحفل الرسمي بساحة البرج بحضور محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي ومدراء ورؤساء الدوائر الحكومية وشهد الحفل الخطابي الذي آيات كريمة من كتاب الله الكريم ثم كلمة للمحافظ تحدث من خلالها عن “اليوم الوطني” وما يحمله من معانٍ مطالبا أبناء الوطن بأن يواصلوا حمل راية الوطن خفاقة في العالم .

ثم توالت بعد ذلك فقرات الحفل والتي تضمنت العديد من القصائد الشعرية النبطية والفصحى التي تدل على حب الوطن والانتماء له كما اشتملت الفقرات أوبريت ودويتو وطني.

وقبل اختتام الحفل بالعرضة النجدية كان اليوم الوطني عنوان للوفاء فقد كرم محافظ الخرج مدير مكتب صحيفة الرياض الراحل الأستاذ عبدالرحمن المقرن يرحمه الله الذي خدم الخرج اعلاميا سنوات طويلة واستلم التكريم ابنه الأستاذ فادي المقرن .