بالصور .. وكيل محافظ البدع يرعى حفل الأهالي لليوم الوطني الـ 88

تبوك - علي العميري

رعى وكيل محافظ البدع إبراهيم بن عيد المسعودي مساء أمس احتفال أهالي المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 بحضور عدد من مدراء الدوائر الحكومية ومشائخ وأعيان المحافظة ، والذي تنظمه بلدية محافظة البدع.

وبوصول وكيل المحافظ لمقر الإحتفال استهلت فقرات الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة لرئيس بلدية البدع المهندس محمد بن عطاالله التويجري رحب فيها بالحضور في احتفالية الوطن الغالي ثم رفع بإسمه واسم أهالي محافظة البدع التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ولسمو أمير منطقة تبوك – حفظهم الله- بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين مؤكداً بأن ذلك اليوم يعد أهم يوم من أيام وطننا الغالي الذي يعيد لنا حدثاً تاريخياً هاماً في وجدان كل مواطن سعودي حيث أن هذا اليوم يذكرنا ببطل هذه البلاد ومؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود طيب الله ثراه الذي جمع شمل هذا الكيان وأحدث إنصهاراً وتكاملاً بين أبناءه وختم بشكره للجان المنظمة لاحتفال اليوم الوطني.

كما أشاد ” التويجري ” بكل قوة إلى رؤية المملكة 2030 التي تمثل المستقبل واستظهار للتنمية واستثمار للأنسان والمكان بطريقة علمية ناجحة ونظرة صائبة وثاقبه .

ثم القيت كلمة الأهالي القاها بالنيابة عنهم رئيس المجلس البلدي بالمحافظة ابراهيم بن سليمان العميري والتي رحب فيها براعي الحفل والحضور ثم استعرض ماكانت عليه هذه البلاد حتى أن قيض الله لها الملك عبدالعزيز ومن معه من الرجال المخلصين ووحد شملها وواصل المسيرة بعده أبناؤه البررة على خطى ثابتة ومسيرة موفقة محكمين بشرع الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

ثم القيت القصائد الشعرية ثم تلاها بقية فقرات الحفل.

واختمت فقرات الحفل الوطني بتكريم ذوي شهداء الواجب كلاً من ذوي الشهيد حمدان بن عوده المسعودي وذوي الشهيد حمود بن حمّاد العميري وذوي الشهيد عبدالمجيد سالم العطوي وهما من أبناء المحافظة.

كما جرى تكريم عدد من أعضاء لجنة اصلاح ذات البين بالمحافظة وهم جمعه بن فريج العميري ومسلم بن سليم المسعودي وعلي بن حميد العطوي ومحمد بن سويلم المسعودي وذلك لدورهم البارز في اصلاح ذات البين

وقد شاركت وحدة الخدمات الشاملة بمحافظة البدع.