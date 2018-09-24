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إحتفالاً باليوم الوطني88 اولى فعاليات املج مسير للخيول

إحتفالاً باليوم الوطني88 اولى فعاليات املج مسير للخيول
http://almnatiq.net/?p=635276
أملج - فايز السميري
نظمت لجنة التنمية السياحية مع فرسان املج مسيرة وطنية للخيول التي يحمل فرسانها علم السعودية وصور الملك سلمان وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان منطلقة من دوار الدلفين الي دوار النورس والعودة الى محاذاة مسرح الاحتفال بمنتزه الدقم السياحي بحضور رئيس المجلس البلدي اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني نائب رئيس لجنة التنمية السياحية واعضاء اللجنة وجمهور غفير من الاهالي والعائلات التي خرجت على الشاطئ لالتقاط الصور للمسيرة وسط الاناشيد الوطنية.
وشاركت دوريات الشرطة والمرور بمحافظة املج في تنظيم حركة السير وتسهيل مرور المسيرة التي رافقتها السيارات والجموع الراجلة حاملة  الاعلام الخضراء مرددين الاهازيج الوطنية تعبيراً عن الفرحة بهذه المناسبة الوطنية الغالية على المواطنين ونقطة الانطلاقة لتوحيد هذا الكيان المترامي الاطراف وانصهار جميع ابنائه في بوتقة واحدة ملتفين حول قيادته الرشيدة وتحت راية التوحيد كما شهدت الفعالية احتفال اصغر مواطن بهذه المناسية.

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