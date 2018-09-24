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محافظ الوجه يفتتح فعاليات اليوم الوطني 88

محافظ الوجه يفتتح فعاليات اليوم الوطني 88
http://almnatiq.net/?p=635288
المناطق _ تبوك
 افتتح محافظ الوجه رئيس لجنة التنمية السياحية م/ علي بن عبدالرحمن التميمي عصر أمس فعاليات اليوم الوطني 88 تحت اشراف لجنة التنمية السياحية وبالتعاون مع بلدية الوجه ، حيث بدأت الفعاليات بشاطئ زاعم بالعروض البحرية وعروض الفلاي بورد – تنفيذ بلدية الوجه ثم انطلقت مسيرة وطن يصاحبها عروض الهجن والخيول ، وفي المساء زار محافظ الوجه اجنحة الادارات الحكومية يرافقه مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني الدكتور مبروك الشليبي واطلع على المعارض المصاحبة واستمع الى شرح تفصيلي وبدأ الحفل الخطابي بعد ذلك بموقع الاحتفالات  واشتمل برنامج الحفل على :
– السلام الملكي

– القرآن الكريم
– كلمة سعادة محافظ الوجه رئيس لجنة التنمية السياحية
– أوبريت سيرة وطن / أداء المنشد فهد الشهري
رؤية وكلمات الشاعرالاستاذ/ محمد عودة البلوي
إخراج فني الاستاذ/ بندر صبري الخناني
اشراف الاستاذ/ ابراهيم خليل الشريف
تنفيذ لجنة التنمية السياحية بالوجه
– قصائد شعرية متنوعة
– فرقة صفوف الشمال ( الرفيحي) بقيادة ناصرالوابصي
– فرقة البحار للفنون البحرية
– الاطلاع على منتجات الأسر المنتجة
وقد ثمن أمين لجنة التنمية السياحية بمحافظة الوجه الاستاذ ابراهيم خليل الشريف رعاية محافظ الوجه لهذه الفعاليات منوهاً بالدعم والجهود المبذولة من الجهات الراعية الداعمة لفعاليات اليوم الوطني ومشاركة وتعاون الجهات الحكومية .

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