بالصور ..إحتفال أهالي محافظة حقل باليوم الوطني “88”

المناطق _ تبوك

دشن محافظ محافظة حقل خالد بن بندر الخريصي وبحضور وكيل محافظة حقل محمد بن عبدالهادي البلوي مساء اليوم الأحد احتفال أهالي محافظة حقل بمناسبة اليوم الوطني للملكة العربية السعودية “88” وسط حضور مديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز والأعيان وذلك على طريق الدره مقابل نافورة حقل شمال المحافظة .

وقد بدأ الاحتفال بالقرآن الكريم ثم النشيد الوطني بالإضافة إلى فقرات وبرامج وطنية تفاعل معها الجمهور حباً وولاءً للوطن وقيادته .

ومن جهه صحيفة المناظق تتقدم بالشكر والعرفان لما تبذله وتقدمه الجهات قالأمنية بالمحافظة بالتعاون مع البلدية من جهود جبارة في الإعداد والتنظيم.