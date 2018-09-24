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” الإسكان ” ترد على مقطع أنتشر يحتوي على عدم أحقية المتقاعدين في برنامج سكني

” الإسكان ” ترد على مقطع أنتشر يحتوي على عدم أحقية المتقاعدين في برنامج سكني

أبرز المواد

” الإسكان ” ترد على مقطع أنتشر يحتوي على عدم أحقية المتقاعدين في برنامج سكني

” الإسكان ” ترد على مقطع أنتشر يحتوي على عدم أحقية المتقاعدين في برنامج سكني
http://almnatiq.net/?p=635304
المناطق _ متابعات

أكدت وزارة الإسكان، أنها تتحقق من صحة إدعاء مواطن أن موظفا لديها زعم عدم أحقية المتقاعدين في برنامج سكني.
وكان قد انتشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي لأحد مستفيدي الإسكان بالطائف، ادعى فيه أن أحد موظفي الوزارة أفاده بأنه لا يستحق الدعم السكني.
أكدت الوزارة على لسان المتحدث باسمها سيف بن سالم السويلم أنهم سيتحققون من تفاصيل الموضوع، لاتخاذ الإجراء اللازم مع الموظف الذي أفاد بعدم استحقاق المواطن صاحب المقطع المتداول، بحسب “عكاظ”.
وقال السويلم “المتقاعدون من أهم الفئات التي نحرص على توفير التسهيلات والحلول المناسبة لها لتملك المسكن الملائم”.

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