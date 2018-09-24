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إختتام فعاليات الإحتفاء باليوم الوطني والتي نظمها النادي الأدبي وجمعية الفنون وسط حضوري منوع وإقبال كبير من أهالي وزوار مدينة جدة

إختتام فعاليات الإحتفاء باليوم الوطني والتي نظمها النادي الأدبي وجمعية الفنون وسط حضوري منوع وإقبال كبير من أهالي وزوار مدينة جدة

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الخطوط السعودية للشحن توقع قرضاً إِسلامياً بـ 1.2 مليار ريال

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تشارك AMC المملكة حكومة وشعباً أفراحهم بمناسبة الذكرى 88 لليوم الوطني

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تشارك AMC المملكة حكومة وشعباً أفراحهم بمناسبة الذكرى 88 لليوم الوطني

تشارك AMC المملكة حكومة وشعباً أفراحهم بمناسبة الذكرى 88 لليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=635307
الرياض _ عادل الزهراني
 قدمتAMC  أكبر مشغلي دور السينما في العالم التهنئة للمملكة العربية السعودية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ال 88 متمنية للمملكة المزيد من التطور وفق رؤية طموحة تؤسس لمستقبل مشرق واقتصاد مزدهر وتنمية مستدامة.
ووسط الأجواء الاحتفائية بهذه المناسبة السعيدة، تعلن شاشات سينما AMC عن أول عروضها من الأفلام العربية بصالة مركز الملك عبدالله المالي بالعاصمة الرياض، وتقدم الفلم العربي الجديد (بدلة) الذي يعرض لأول مرة ويضم كوكبة مميزة من نجوم السينما العربية، وتتخلل الفلم أحداث ومشاهد شيقة توفر أجواء من المتعة والإثارة لمحبي السينما العربية في المملكة العربية السعودية.
وبمناسبة الاحتفال باليوم الوطني توفرAMC  لمتابعيها من رواد السينما في المملكة العربية السعودية عروض مسائية وصباحية للعوائل والأفراد ويمكن معرفة أوقات عرض الأفلام الجديدة والحجز عن طريق الموقع الالكترونيwww.amccinema.net.

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