تشارك AMC المملكة حكومة وشعباً أفراحهم بمناسبة الذكرى 88 لليوم الوطني

قدمتAMC أكبر مشغلي دور السينما في العالم التهنئة للمملكة العربية السعودية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ال 88 متمنية للمملكة المزيد من التطور وفق رؤية طموحة تؤسس لمستقبل مشرق واقتصاد مزدهر وتنمية مستدامة.
ووسط الأجواء الاحتفائية بهذه المناسبة السعيدة، تعلن شاشات سينما AMC عن أول عروضها من الأفلام العربية بصالة مركز الملك عبدالله المالي بالعاصمة الرياض، وتقدم الفلم العربي الجديد (بدلة) الذي يعرض لأول مرة ويضم كوكبة مميزة من نجوم السينما العربية، وتتخلل الفلم أحداث ومشاهد شيقة توفر أجواء من المتعة والإثارة لمحبي السينما العربية في المملكة العربية السعودية.
وبمناسبة الاحتفال باليوم الوطني توفرAMC لمتابعيها من رواد السينما في المملكة العربية السعودية عروض مسائية وصباحية للعوائل والأفراد ويمكن معرفة أوقات عرض الأفلام الجديدة والحجز عن طريق الموقع الالكترونيwww.amccinema.net.
ووسط الأجواء الاحتفائية بهذه المناسبة السعيدة، تعلن شاشات سينما AMC عن أول عروضها من الأفلام العربية بصالة مركز الملك عبدالله المالي بالعاصمة الرياض، وتقدم الفلم العربي الجديد (بدلة) الذي يعرض لأول مرة ويضم كوكبة مميزة من نجوم السينما العربية، وتتخلل الفلم أحداث ومشاهد شيقة توفر أجواء من المتعة والإثارة لمحبي السينما العربية في المملكة العربية السعودية.
وبمناسبة الاحتفال باليوم الوطني توفرAMC لمتابعيها من رواد السينما في المملكة العربية السعودية عروض مسائية وصباحية للعوائل والأفراد ويمكن معرفة أوقات عرض الأفلام الجديدة والحجز عن طريق الموقع الالكترونيwww.amccinema.net.
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