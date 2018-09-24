الخطوط السعودية للشحن توقع قرضاً إِسلامياً بـ 1.2 مليار ريال

المناطق - الرياض

وقعت وحدة الشحن التابعة للخطوط الجوية السعودية على قرض إسلامي بقيمة 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) وفقاً لما ذكره بيان من شركة محاماة معنية بالاتفاق.

ومن المقرر استخدام القرض في تمويل توسعة منشآت شركة الخطوط السعودية للشحن بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وقدم القرض إتش.إس.بي.سي العربية السعودية والبنك السعودي البريطاني (ساب) ومصرف الراجحي، في حين تولى تقديم المشورة في الصفقة شركة كليفورد تشانس وشركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني للمحاماة التي تتخذ من السعودية مقرا لها.

وكان مسؤول تنفيذي قال العام الماضي إن الخطوط الجوية السعودية تدرس إدراج أسهم في وحدتها للشحن في إطار خطة خصخصة.

وستكون وحدة الشحن هي ثالث وحدة تسعى لطرح عام أولي منذ قررت الخطوط الجوية السعودية في العام 2006 خصخصة تلك الوحدات.