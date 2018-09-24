احدث الأخبار

إختتام فعاليات الإحتفاء باليوم الوطني والتي نظمها النادي الأدبي وجمعية الفنون وسط حضوري منوع وإقبال كبير من أهالي وزوار مدينة جدة
منطقة مكة المكرمة
 الخطوط السعودية للشحن توقع قرضاً إِسلامياً بـ 1.2 مليار ريال
أبرز المواد
 تشارك AMC المملكة حكومة وشعباً أفراحهم بمناسبة الذكرى 88 لليوم الوطني
منطقة الرياض
 ” الإسكان ” ترد على مقطع أنتشر يحتوي على عدم أحقية المتقاعدين في برنامج سكني
أبرز المواد
 بالصور ..إحتفال أهالي محافظة حقل باليوم الوطني “88”
منطقة تبوك
 محافظ الوجه يفتتح فعاليات اليوم الوطني 88
منطقة تبوك
 الطائف متوشحا بالأخضر إحتفاء بالوطن
منطقة مكة المكرمة
 إحتفالاً باليوم الوطني88 اولى فعاليات املج مسير للخيول
منطقة تبوك
 مطار أبها يحتفل باليوم الوطني بعروض فنية ومعارض متخصصة
منطقة عسير
 بالصور .. وكيل محافظ البدع يرعى حفل الأهالي لليوم الوطني الـ 88
منطقة تبوك
 محافظ الخرج يشارك أهالي المحافظة إحتفال اليوم الوطني
منطقة الرياض
 حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
أبرز المواد
إختتام فعاليات الإحتفاء باليوم الوطني والتي نظمها النادي الأدبي وجمعية الفنون وسط حضوري منوع وإقبال كبير من أهالي وزوار مدينة جدة

إختتام فعاليات الإحتفاء باليوم الوطني والتي نظمها النادي الأدبي وجمعية الفنون وسط حضوري منوع وإقبال كبير من أهالي وزوار مدينة جدة

منطقة مكة المكرمة
الخطوط السعودية للشحن توقع قرضاً إِسلامياً بـ 1.2 مليار ريال

الخطوط السعودية للشحن توقع قرضاً إِسلامياً بـ 1.2 مليار ريال

أبرز المواد
تشارك AMC المملكة حكومة وشعباً أفراحهم بمناسبة الذكرى 88 لليوم الوطني

تشارك AMC المملكة حكومة وشعباً أفراحهم بمناسبة الذكرى 88 لليوم الوطني

منطقة الرياض
” الإسكان ” ترد على مقطع أنتشر يحتوي على عدم أحقية المتقاعدين في برنامج سكني

” الإسكان ” ترد على مقطع أنتشر يحتوي على عدم أحقية المتقاعدين في برنامج سكني

أبرز المواد

إختتام فعاليات الإحتفاء باليوم الوطني والتي نظمها النادي الأدبي وجمعية الفنون وسط حضوري منوع وإقبال كبير من أهالي وزوار مدينة جدة

إختتام فعاليات الإحتفاء باليوم الوطني والتي نظمها النادي الأدبي وجمعية الفنون وسط حضوري منوع وإقبال كبير من أهالي وزوار مدينة جدة
http://almnatiq.net/?p=635314
جدة _ عادل الزهراني

أختتمت ليلة امس الاحد فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني والتي نظمها النادي الأدبي الثقافي بجدة بالشراكة مع  الجمعية العربية السعودية للفنون فرع جدة وسط حضوري منوع واقبال كبير من اهالي وزوار مدينة جدة  .وقد عاش الحضور اجواء فعاليات منوعة اشتملت على العديد من الفقرات كانت بدايتها مع الفلم السينمائي جود والذي عُرض على مدار يومي السبت والاحد، تلى ذلك مشاركات شعرية مابين فصحى وشعبي احياها شعراء بارزين من منتدى عبقر الشعري بأدبي جدة وهم الشاعر عبدالملك الخديدي والشاعر عامر الجفالي والشاعر زاهد القرشي والشاعر محمد ابو شرارة والشاعر عبدالعزيز الازوري والشاعر حسين عبيري وكان من شعراء الشعبي الحميدي الثقفي و محمد الدحيمي وسعد الحافي وضياء خوجه ونورة الشمراني وشعراء اخرون  تغنوا عبر قصائدهم بالوطن وعلى مدار ساعة كاملة وحيث قدمها الاعلامي صادق الشعلان .

وقد كان الحضور على موعد مع عدة اوبريتات وطنية من اعداد وتنفيذ شباب سعودي، فكان الاوبريت الاول بعنوان لبيه يابو فهد من كلمات سلطان السلطان،والحان واداء بخيت العامري ،وتكمن فكرة الاوبريت حول استعراض لمراحل المملكة بدءً من حياة المؤسس رحمه الله ووصولا للوقت الحاصر وانطلاقا للمستقبل وسط صور وتصامبم اعدها خالد الشيخي.
وكانت فقرة الاوبريت الثاني تحمل عنوان ولي العهد والتي تعطي المشاهدين نبذة عن التغيرات والتطورات التي شهدتها المملكة من وقت تسلمه ولايه العهد اضافة لاستعراض عن الرؤية واستشراق المستقبل.
وكان ختام الفعاليات مغ عدة عروض وفلكلورات شعبية اشتملت على المجرور وعدد من الفلكورات الشعبية  وبعدد 25 مشارك.  وكانت تحت اشراف مدير جمعية الثقافة والفنون الاستاذ محمد ال صبيح والدكتور شجاع المطرفي وعبود السلمي. بعدها قدم عرض غنائي مرئي وبأداء جماعي بعنوان دام عزك ياوطن من كلمات يوسف الغامدي وألحان: طلال باغر.

روابط ذات صلة

الطائف متوشحا بالأخضر إحتفاء بالوطن

الطائف متوشحا بالأخضر إحتفاء بالوطن
تركستاني: اليوم الوطني الــ 88 احتفال بذكري عمل بطولي خارق

تركستاني: اليوم الوطني الــ 88 احتفال بذكري عمل بطولي خارق
مدير احوال الطائف : اليوم الوطني 88 ذكرى غالية على قلوبنا

مدير احوال الطائف : اليوم الوطني 88 ذكرى غالية على قلوبنا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*