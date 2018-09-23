رئيس النصر يهاجم الناقل التليفزيوني بسبب تجاهله وإخفاء جمال “المدرجات”

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هاجم رئيس نادي النصر، سعود آل سويلم، الناقل التليفزيوني؛ بسبب ما وصفه بـ”تجاهل مدرجات النصر وإخفاء جمالها”.

وكتب آل سويلم مغردًا عبر حساب النادي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلًا: الناقل التليفزيوني يصاب بالعمى عندما يشاهد جماهير الشمس في المدرجات، للأسف التجاهل والتعمد في إخفاء جمال المدرجات، لم يكن وليد هذا اليوم، ولكن طفح الكيل!”، وتساءل آل سويلم: إلى متى هذا التجاهل؟.

ودعا آل سويلم في تغريدة أخرى جماهير النصر لحضور لقاء الغد أمام التعاون: جماهير الشمس الوفية كُنتُم ولا زلتم سر النجاح وعنوانًا له.. أدعوكم غدًا لمساندة النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ لأنكم شريان العالمي والرقم الصعب في مسيرته الساطعة.. المدرج ينتظركم وأنتم قدها.