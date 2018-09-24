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نيابة عن أمير منطقة القصيم.. وكيل الإمارة يشهد احتفال المنطقة باليوم الوطني

نيابة عن أمير منطقة القصيم.. وكيل الإمارة يشهد احتفال المنطقة باليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=635324
المناطق _بريدة

نيابة عن أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، شهد وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، مساء اليوم الأحد ، احتفال منطقة القصيم بذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانون للمملكة العربية السعودية ، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، بحضور أمين المنطقة المهندس محمد المجلي ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية إبراهيم الهذلي ، ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر الطالب ، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية عبدالعزيز الحميد ، ومسؤولي المنطقة ومدراء الجهات الحكومية والقيادات العسكرية وعدداً من الأهالي والأعيان وجمعاً من المواطنين.

وفور وصول وكيل الإمارة لمقر الاحتفال ، قام بجولة على معرض “سيرة ملك” المصاحب للاحتفالية وأطلع على ما يتضمنه من صوراً عن سيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ .

بعد ذلك بدء الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقيت عدد من القصائد الشعرية التي تحكي عن الوطن ، عقب ذلك شاهد الحضور أوبريت “مجد ووطن” يحكي تاريخ توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ، متضمناً لوحات وطنية وشعبية متنوعة ، جسدت مجالات التنمية التي شهدها الوطن منذ التأسيس حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، واختتم الحفل بالعرضة السعودية بمشاركة وكيل الإمارة وعدد من المسؤولين ، عقب ذلك أضيئت سماء مدينة بريدة بالألعاب النارية تعبيراً عن فرحة الأهالي بذكرى اليوم الوطني .

وفي ختام الحفل أدلى وكيل إمارة منطقة القصيم بتصريح صحفي ، رفع من خلاله خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين ، وسمو وزير الداخلية ، وسمو أمير منطقة القصيم ، وسمو نائب أمير منطقة القصيم ـ حفظهم الله ـ والشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانون للمملكة.

وعبر الوزان عن سعادته بما شاهده من كرنفال وطني رائع امتزجت ضمنه مشاعر المواطنين والمواطنات فرحاً وسرورًا بهذه المناسبة العظيمة ، مؤكداً أنها لحظات سعيدة ونحن نعيش الاحتفال بفرحة الوطن ، نستذكر فيها توحيد وطننا الغالي على يد مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ ، لافتاً إلى أن يوم الوطن غالي على الجميع وهو يوم للاعتبار والاعتزاز بماض مشرف يزيده شرفاً الفخر بحاضره الأجمل ، وتجديداً دائم للعهد على المضي قدماً نحو أهداف الوطن الغالية ، وتجسيداً لقيم وطنية ضاربة جذورها في عمق التاريخ , لنتذكر ذلك المجد التليد في صفحات مشرقة تقلبها الأجيال حباً وولاءً عاماً بعد عام , كما هنأ الجميع بمناسبة اليوم الوطني ، مؤكداً أنها مناسبة عزيزة يستذكر فيها أبناء المملكة ما قام به الآباء والأجداد ومؤسس هذه البلاد ـ رحمهم الله ـ .

وفي ختام تصريحه دعا الله أن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والاستقرار , وأن يحفظ قيادتنا الحكيمة وأن ينصر جنودنا البواسل بالحد الجنوبي.

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