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قائد المنطقة الشمالية الغربية يهنئ القيادة باليوم الوطني

قائد المنطقة الشمالية الغربية يهنئ القيادة باليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=635336
المناطق _ تبوك
رفع قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري اسمى واصدق التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة ، داعياً الله تعالى أن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا ورخاءنا في ظل حكومتنا الرشيدة .
وقال اللواء الشهري : لقد سطر الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ورجاله الأوفياء – رحمهم الله – أورع الأمثلة في التضحية والفداء بأرواحهم وأموالهم من أجل إعلاء كلمة التوحيد والذود عنها بكل ما أوتوا من قوة وكانوا بحق أروع من بذل روحه فداءً لدينه وإعلاء كلمته ولا تزال سيرتهم العطرة تذكر حتى يومنا هذا .
وأضاف : نحتفل بذكرى اليوم الوطني وبلادنا تخطو خطوات كبيرة تسابق فيها الزمن في مسيرة التنمية والبناء وفقا للرؤية الطموحة 2030 والتي يقودها سمو ولي العهد – حفظه الله – الذي يعمل جاهداً ليل نهار وبإشراف مباشر لتنفيذ هذه الرؤية خطوة بخطوة من أجل خير ورفعة هذا الوطن وشعبه الكريم ، مذكراً بأبطالنا البواسل الذين يدافعون عن حدودنا الجنوبية ويحفظون أمننا الداخلي ، وقال ” نشاهدهم كل يوم يسطرون أروع القصص في الذود عن حياض بلاد الحرمين الشريفين رافعين راية لا إله إلا الله محمداً رسول الله – فلله درهم – بذلوا أرواحهم ودماءهم دفاعاً عن هذه الأرض المباركة التي اصطفاها الله لتكون منبع الحق ومهد الرسالات ومصنع الرجال العظماء الذين فتحوا العالم بكلمة الحق وسيبقون بإذن الله على هذا النهج حتى قيام الساعة “.
وأكد أن أبناء هذا الوطن اثبتوا مدى تلاحمهم ووقوفهم صفاً واحداً مع قيادتهم الحكيمة ، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والإيمان والاستقرار وأن يحفظ علينا قيادتنا ، كما نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا ويشفى جرحنا وينصر جنودنا، ويديم أمننا .

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