محافظ البدع : اليوم الوطني ذكرى للوقوف على الماضي وتطلعاً للمستقبل

المناطق _ تبوك

نوه محافظ البدع ياسر بن عمار الحقباني بأهمية اليوم الوطني الذي يمر على المملكة العربية السعودية , بعد 88 عاما من قيام وطن صار محط أنظار العالم أجمع .

وقال أن اليوم الوطني هو ذكرى للوقوف على الماضي , وتطلعاً للمستقبل , ومشاهدة انجازات أبناء المملكة على المستوى المحلى والعالمي منذ تأسيس هذا الوطن الشامخ إلى يومنا هذا .

وأضاف : لنا في توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – خير مثال على حرصهم أيدهم الله على تقديم وتسهيل مايسهم في خدمه المواطن وزيادة رفاهيتهم, منوها بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك لعمل المحافظين بشكل يومي ولشؤون المواطنين وتسهيل أمورهم , سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا الوطن بقيادته الرشيدة وأن يديم نعمة الأمن والأمان والرخاء , ومزيداً من التنمية والازدهار .