رئيس بلدية محافظة ضباء اليوم الوطني نستذكر فيه واحدة من أعظم ملاحم التاريخ

تبوك - علي العميري

قال رئيس بلدية محافظة ضباء د. عبدالله بن عبدالرحيم الغبان إن اليوم الوطني لبلادنا المملكة العربية السعودية والذي نحتفل بذكراه الثامنة والثمانون هذه الأيام ليس يوماً عادياً بل يوماً نستذكر فيه واحدة من أعظم ملاحم التاريخ تلك التي وحد فيها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل ال سعود أرضاً كانت شتات وأمة كانت ممزقة متناحرة فجعل منها دولة عظيمة مزدهرة آمنة تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وشعباً متلاحماً متأخي طموحه اليوم عنان السماء .. في ظل حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.

كل عام ووطننا وقيادته وشعبه وكل من يعيش على ترابه الطاهر بخير وامان