زعماء النظام الإيراني في حالة من الذهول بعد الهجوم .. من أين جاء المهاجمين؟

المناطق-يوسف المطيري

حالة التخبط التي أصيبت بها السلطة الإيرانية في أعقاب الهجوم على العرض العسكري لفيلق “ولي عصر” التابع للحرس الثوري في الأحواز، ظهرت جليًا في ردود الفعل المضطربة من جانب كبار الدولة، مع اتخاذ إجراءات عشوائية، وإطلاق الاتهامات يمينًا ويسارًا دون الإمساك بدليل واضح تجاه مدبري الواقعة.

فخلال الساعات الأولى للهجوم توالت ردود الفعل من كبار المسئولين الإيرانيين بإطلاق الاتهامات للعديد من الدول، وكان أبرزها تصريح مرشد الثورة الإيرانية “على خامنئي”، الذي لم يملك سوى اتهام دولا خليجية لم يسمها.

كما وجه نائب رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني، “أبو الفضل بيجي”، الاتهام لكردستان العراق بالتخطيط للهجوم.

بعد ذلك جاء القرار الغريب حينما استدعت الخارجية الإيرانية رؤساء البعثات الدبلوماسية لكل من هولندا والدنمارك وبريطانيا لدى طهران، بحجة منح حكومات الدول الثلاث ملاذاً أمناً لمجموعات إيرانية معارضة.

واستكمالا لحالة التخبط، شنت السلطات الإيرانية في الأحواز العربية المحتلة حملة من الاعتقالات العشوائية في مناطق واسعة بمدينة الأحواز اعتقلت خلالها العشرات من الشباب الأحوازي العربي.

كما كان لدولة الإمارات العربية نصيب من الاتهام حينما استدعت الخارجية الإيرانية، القائم بأعمال سفارة الإمارات في طهران لإبلاغه بإدانة إيران لدعم أبو ظبي لهجوم الأحواز حسب زعم الخارجية الإيرانية.

بدوره أطلق المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد “أبو الفضل شكارجي”، اتهاماً أخر قال فيه أن أمريكا ودولة الاحتلال الإسرائيلي على صلة بمنفذي عملية الأحواز.

وفيما يتعلق بالمهاجمين تفاوتت التصريحات حولهم من خلال القول بقتلهم جميعاً، او قتل بعضهم ورهب بقيتهم، او هربوا جميعاً ويجب اعتقالهم.

وتكشف هذه التصريحات عن وجود تخبط لدى كبار المسؤولين الإيرانيين، عقب الهجوم المفاجئ الذي استهدف الحرس الثوري الإيراني الذي يوصف في إيران بالقوة التي لا تقهر.

وازاد من حالة التخبط أن هذا الهجوم الذي نفذ من قبل أربعة مهاجمين وفقاً لمصادر إيرانية كشف ضعف أداء الجيش والحرس الثوري الإيراني وضعف قدرات إيران الاستخبارية، الأمر الذي قد يزيد من معنويات الشعب الإيراني للخروج على النظام بشكل أقوى من ذي قبل بعد إيقانهم بضعف جيشهم.