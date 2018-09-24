وكيل محافظة أملج يهنئ القيادة باليوم الوطني

أملج - فايز السميري

يسرني ويسعدني ان نشارك اخواني واخواتي من ابناء وبنات وطننا الغالي المملكه العربيه السعوديه باليوم الوطني 88 لتوحيد أرض هذه البلاد الطيبه على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود رحمه الله والذي ارسى في ربوعها الاسلام الوسط والعدل بعد الظلم ، والأمن بعد الخوف ، والعلم بعد الحهل ، والنماء بعد الفقر وسار على هذا النهج ابناؤه الملوك من بعده حتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين ملك العزم والحزم الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وولي عهد الامين الامير محمد بن سلمان ال سعود حيث شهدت وتشهد هذه البلاد كثيرا من النمو والتطور في جميع المجالات كافه واصبحت في مصافي الدول الكبرى امنياً واقتصاديآ كيف لا وهي تسير وتسابق الزمن في تحقيق رؤيا 20 30 للملكه العربيه السعوديه وماتنطوي عليه من مشاريع تنمويه وسياحيه واقتصادية ضخمة.بهذه المناسبه نزف اجمل ايات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الامين الامير محمد بن سلمان ولكافة الاسره المالكه ولسمو امير منطقة تبوك الامير فهد بن سلطان حفظهم الله وللشعب السعودي الكريم الذي ابهر العالم وخيب امال اعدائه بلحمته مع قيادته ، والله نسال أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيده وبحفظهم ويحفظ شعبها من كل مكروه ودام عزك ياوطن.

وكيل محافظة أملج مسعود بن مسلم الجهني.