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وزير العدل: توجيه عاجل بإطلاق سراح السجناء المعسرين بالطائف

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فرع التجارة والإستثمار بالمجمعة تشارك في فعاليات اليوم الوطني 88

فرع التجارة والإستثمار بالمجمعة تشارك في فعاليات اليوم الوطني 88

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وكيل محافظة أملج يهنئ القيادة باليوم الوطني

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فرع التجارة والإستثمار بالمجمعة تشارك في فعاليات اليوم الوطني 88

فرع التجارة والإستثمار بالمجمعة تشارك في فعاليات اليوم الوطني 88
http://almnatiq.net/?p=635359
المناطق-فلاج الشعيفاني

هنأ مدير فرع التجارة والاستثمار بمحافظة المجمعة الاستاذ/سطام بن فهد الحربي  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، والأسرة المالكة، والشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني 88، سائلين الله – العلي القدير – أن يديم الله على هذه البلاد أمنها واستقرارها و منوها بالاهتمام والدعم الكبير الذي تجده  قطاعات الدولة المختلفة  من قيادتنا الحكيمة حفظهم الله وأوضح الحربي انه في هذا العام تم اعداد برنامج متكامل من وزارة التجارة  بجناح خاص بهذه المناسبة الوطنية ،  واضاف الحربي ان ‏إحدى المبادرات التوعوية لوزارة التجارة والاستثمار هي ” المراقب الصغير ” واستثمار المناسبات الشعبية لتعزيز ثقافة  حقوق المستهلك في نفوس الأطفال ، و تقديم هدايا للاطفال عبارة عن اعلام  وسديرية المراقب خاصة بشعار اليوم الوطني ولقيت   هذه اللفتة الرائعة  الترحيب  من الاطفال وسارعو بالحصول عليها.

 

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