وزير العدل: توجيه عاجل بإطلاق سراح السجناء المعسرين بالطائف

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ثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية -وليست جنائية- ممن ثبت إعسارهم في محافظة الطائف وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وذلك إثر الزيارة الكريمة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لمحافظة الطائف، وبناء على اقتراحه.

وأكد الصمعاني، صدور توجيه لرئيس محكمة التنفيذ في محافظة الطائف بسرعة إنفاذ مقتضى التوجيه الكريم واستكمال الإجراءات النظامية بشكل عاجل.

وقال إن عناية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بأبناء وبنات هذا الوطن مستمرة، منذ توحيد هذا البلد الطاهر وحتى وقتنا الحاضر، والوطن ومواطنوه ينعمون بأشكال النعم والرخاء والعزة والرفعة كافة.