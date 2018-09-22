هلال الشرقية يتلقى ٢٤١ بلاغاً يوم الأحد

الدمام - عبدالله السعيدي

تلقت غرف العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية (٢٤١) بلاغاً من الساعة الثامنة صباحاً من يوم امس الأحد إلى الساعة الثامنة صباحاً من هذا اليوم الأثنين منها (٨١) بلاغاً لحالات حوادث مختلفة

وقالالمتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي منها تصادم و انقلاب ودهس وسقوط وحريق واحتجاز وغيرها من حالات الحوادث، و( ١٦٠ ) بلاغاً لحالات مرضية مختلفة شملت الإغماء والأزمات تنفسية وقلبية وغيرها من الحالات المرضية .

هذا و نهيب بالأخوة المواطنين والمقيمين المبادرة إلى إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على رقم الخدمة الطبية الاسعافية (997) أو من خلال تطبيق إسعفني عند حدوث أي عارض صحي لا قدر الله وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات وإتباع قواعد السير، كما نتمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية و القيام بواجبهم الإنساني.