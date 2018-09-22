احدث الأخبار

تعرف على زعماء عصابات تنظيم الحمدين حول العالم
أبرز المواد
 شاهد.. بعد تعرضها لضربة سيف خاطئة.. 50 ألف ريال تعويضا لطفلة سعودية
أبرز المواد
 جمعية فخر التطوعية النسائية بحائل ترسم مبادرة فرح وحب لزوار حديقة السلام ابتهاجا بالذكری الوطنية
منطقة حائل
 نجاح وتميز للاحتفال باليوم الوطني ٨٨ بمحافظة تيماء
منطقة تبوك
 مشايخ القبائل بمنطقة تبوك يرفعون التهنئة للقيادة بذكرى اليوم الوطني 88
منطقة تبوك
 بمسيرة وطنية.. القوات الخاصة لأمن الطرق تحتفل باليوم الوطني 88
منطقة مكة المكرمة
 العجالين: ذكرى اليوم الوطني مناسبة وطنية هامة وعزيزة
منطقة مكة المكرمة
 نائب أمير حائل يقوم بجولة على المواقع الاحتفالية باليوم الوطني ٨٨
منطقة حائل
 أمير حائل يرعى احتفالات أهالي المنطقة باليوم الوطني ٨٨
منطقة حائل
 بلدية الروضة تحتفل باليوم الوطني بمشاركة الجهات الحكومية
منطقة حائل
 هلال الشرقية يتلقى ٢٤١ بلاغاً يوم الأحد
المنطقة الشرقية
 2.5 مليون خدمة توثيقية قدمتها “العدل” خلال عام
أبرز المواد
تعرف على زعماء عصابات تنظيم الحمدين حول العالم

تعرف على زعماء عصابات تنظيم الحمدين حول العالم

أبرز المواد
شاهد.. بعد تعرضها لضربة سيف خاطئة.. 50 ألف ريال تعويضا لطفلة سعودية

شاهد.. بعد تعرضها لضربة سيف خاطئة.. 50 ألف ريال تعويضا لطفلة سعودية

أبرز المواد
جمعية فخر التطوعية النسائية بحائل ترسم مبادرة فرح وحب لزوار حديقة السلام ابتهاجا بالذكری الوطنية

جمعية فخر التطوعية النسائية بحائل ترسم مبادرة فرح وحب لزوار حديقة السلام ابتهاجا بالذكری الوطنية

منطقة حائل
نجاح وتميز للاحتفال باليوم الوطني ٨٨ بمحافظة تيماء

نجاح وتميز للاحتفال باليوم الوطني ٨٨ بمحافظة تيماء

منطقة تبوك

هلال الشرقية يتلقى ٢٤١ بلاغاً يوم الأحد

هلال الشرقية يتلقى ٢٤١ بلاغاً يوم الأحد
http://almnatiq.net/?p=635387
الدمام - عبدالله السعيدي

تلقت غرف العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية (٢٤١) بلاغاً من الساعة الثامنة صباحاً من يوم امس الأحد إلى الساعة الثامنة صباحاً من هذا اليوم الأثنين منها (٨١) بلاغاً لحالات حوادث مختلفة
وقالالمتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي منها تصادم و انقلاب ودهس وسقوط وحريق واحتجاز وغيرها من حالات الحوادث، و( ١٦٠ ) بلاغاً لحالات مرضية مختلفة شملت الإغماء والأزمات تنفسية وقلبية وغيرها من الحالات المرضية .
هذا و نهيب بالأخوة المواطنين والمقيمين المبادرة إلى إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على رقم الخدمة الطبية الاسعافية (997) أو من خلال تطبيق إسعفني عند حدوث أي عارض صحي لا قدر الله وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات وإتباع قواعد السير، كما نتمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية و القيام بواجبهم الإنساني.

روابط ذات صلة

أمانة الاحساء : اعتماد انشاء ” ميدان القيصرية ” بطريق الملك عبدالله

أمانة الاحساء : اعتماد انشاء ” ميدان القيصرية ” بطريق الملك عبدالله
الأمير سعود بن نايف بمناسبة ذكرى اليوم الوطني: أيام زاخرة بمعاني الوحدة الوطنية والتوحيد

الأمير سعود بن نايف بمناسبة ذكرى اليوم الوطني: أيام زاخرة بمعاني الوحدة الوطنية والتوحيد
مشروع وسط العوامية مشروع تنموي وصرح يجمع عراقة تراث الماضي وأصالة الحاضر ورؤية المستقبل

مشروع وسط العوامية مشروع تنموي وصرح يجمع عراقة تراث الماضي وأصالة الحاضر ورؤية المستقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*