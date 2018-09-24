بلدية الروضة تحتفل باليوم الوطني بمشاركة الجهات الحكومية

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احتفلت بلدية مدينة الروضة بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية والشرطة ومكتب التعليم وإدارة المركز الصحي في مدينة الروضة باليوم الوطني الثامن والثمانون بمقر لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة الروضة .

وذلك بحضور سعادة رئيس مركز إمارة الروضه الاسمر بن مرعيد الرمالي ورئيس بلدية مدينة الروضة المهندس احمد بن معيوف الدبيان ونائب مدير مركز شرطه مدينة الروضه رئيس رقباء مساعد بن منيعم الشمري ورئيس المجلس البلدي فيصل مدله الرشيدي وأعضاء المجلس البلدي ومدير مكتب التعليم بمدينة الروضة الاستاذ فيصل مدله الرشيدي وبعض المسئولين والمواطنين تخلل هذه الاحتفالية أوبريت للوطن واستعراض اللوحات المعبرة عن حب الوطن.

وبدأ الحفل بآيات من القران الكريم وثم كلمة رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالروضة القاها الاستاذ مناور شباب الشريطي عبر فيها عن سعادته بالاحتفال بيوم الوطن الذي يخلد ذكرى غالية على القلوب وهي توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه ، ثم ألقى كلمة اهالي مدينة الروضة نيابة عنهم الاستاذ عمر عبيد التميمي اوضح فيها تكاتف الشعب والحكومة ووقوفهم صفا واحدة ضد من يحاول المساس بأمن هذا الوطن مبينا أن هذا اليوم هو ذكرى توحيد وطننا الغالي تحت راية التوحيد والاحتفال فيه هو ايضاح ما تكنه صدورنا من ولاء لهذا الوطن الغالي .

قبل أن يختتم الكلمات بهذه المناسبة مدير مكتب التعليم في الروضة الاستاذ فيصل مدله الرشيدي ، الذي شدد فيها على اللحمة الوطنية ، معتبرا هذا اليوم هو يوم تجديد الولاء والعهد للقيادة الرشيدة تحت ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان ، وقال اننا ننعم في ظل الحكومة الرشيدة في الامن والأمان وسعة الرزق فعلينا ان نكون خير سند وركيزة بناء لحكام هذه البلاد .

واقيمت العرضه السعوديه بمشاركة الجميع ، ومن ثم مسيرة وطنية في شوارع المدينة والمشاركة بتوزيع الهدايا والمنشورات الوطنيه على المواطنين .

من جانبه أكد رئيس بلدية الروضة المهندس احمد بن معيوف الدبيان أن هذه الاحتفالات تمثل تخليداً لهذه المناسبة العظيمة على قلوبنا حيث تحل في كل عام ذكرى اليوم الوطني للمملكة لتعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي الهام وهو يوماُ محفوراُ في ذاكرة التاريخ منقوشاُ في فكر ووجدان المواطن السعودي .

في الوقت الذي رفع فيه الدبيان اسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة لمولانا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين والى الاسرة الحاكمة والشعب السعودي الكريم.