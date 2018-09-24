احدث الأخبار

تعرف على زعماء عصابات تنظيم الحمدين حول العالم
أبرز المواد
 شاهد.. بعد تعرضها لضربة سيف خاطئة.. 50 ألف ريال تعويضا لطفلة سعودية
أبرز المواد
 جمعية فخر التطوعية النسائية بحائل ترسم مبادرة فرح وحب لزوار حديقة السلام ابتهاجا بالذكری الوطنية
منطقة حائل
 نجاح وتميز للاحتفال باليوم الوطني ٨٨ بمحافظة تيماء
منطقة تبوك
 مشايخ القبائل بمنطقة تبوك يرفعون التهنئة للقيادة بذكرى اليوم الوطني 88
منطقة تبوك
 بمسيرة وطنية.. القوات الخاصة لأمن الطرق تحتفل باليوم الوطني 88
منطقة مكة المكرمة
 العجالين: ذكرى اليوم الوطني مناسبة وطنية هامة وعزيزة
منطقة مكة المكرمة
 نائب أمير حائل يقوم بجولة على المواقع الاحتفالية باليوم الوطني ٨٨
منطقة حائل
 أمير حائل يرعى احتفالات أهالي المنطقة باليوم الوطني ٨٨
منطقة حائل
 بلدية الروضة تحتفل باليوم الوطني بمشاركة الجهات الحكومية
منطقة حائل
 هلال الشرقية يتلقى ٢٤١ بلاغاً يوم الأحد
المنطقة الشرقية
 2.5 مليون خدمة توثيقية قدمتها “العدل” خلال عام
أبرز المواد
تعرف على زعماء عصابات تنظيم الحمدين حول العالم

تعرف على زعماء عصابات تنظيم الحمدين حول العالم

أبرز المواد
شاهد.. بعد تعرضها لضربة سيف خاطئة.. 50 ألف ريال تعويضا لطفلة سعودية

شاهد.. بعد تعرضها لضربة سيف خاطئة.. 50 ألف ريال تعويضا لطفلة سعودية

أبرز المواد
جمعية فخر التطوعية النسائية بحائل ترسم مبادرة فرح وحب لزوار حديقة السلام ابتهاجا بالذكری الوطنية

جمعية فخر التطوعية النسائية بحائل ترسم مبادرة فرح وحب لزوار حديقة السلام ابتهاجا بالذكری الوطنية

منطقة حائل
نجاح وتميز للاحتفال باليوم الوطني ٨٨ بمحافظة تيماء

نجاح وتميز للاحتفال باليوم الوطني ٨٨ بمحافظة تيماء

منطقة تبوك

بلدية الروضة تحتفل باليوم الوطني بمشاركة الجهات الحكومية

بلدية الروضة تحتفل باليوم الوطني بمشاركة الجهات الحكومية
http://almnatiq.net/?p=635388
المناطق - حائل

احتفلت بلدية مدينة الروضة بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية والشرطة ومكتب التعليم وإدارة المركز الصحي في مدينة الروضة باليوم الوطني الثامن والثمانون بمقر لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة الروضة .

وذلك بحضور سعادة رئيس مركز إمارة الروضه الاسمر بن مرعيد الرمالي ورئيس بلدية مدينة الروضة المهندس احمد بن معيوف الدبيان ونائب مدير مركز شرطه مدينة الروضه رئيس رقباء مساعد بن منيعم الشمري ورئيس المجلس البلدي فيصل مدله الرشيدي وأعضاء المجلس البلدي ومدير مكتب التعليم بمدينة الروضة الاستاذ فيصل مدله الرشيدي وبعض المسئولين والمواطنين تخلل هذه الاحتفالية أوبريت للوطن واستعراض اللوحات المعبرة عن حب الوطن.
وبدأ الحفل بآيات من القران الكريم وثم كلمة رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالروضة القاها الاستاذ مناور شباب الشريطي عبر فيها عن سعادته بالاحتفال بيوم الوطن الذي يخلد ذكرى غالية على القلوب وهي توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه ، ثم ألقى كلمة اهالي مدينة الروضة نيابة عنهم الاستاذ عمر عبيد التميمي اوضح فيها تكاتف الشعب والحكومة ووقوفهم صفا واحدة ضد من يحاول المساس بأمن هذا الوطن مبينا أن هذا اليوم هو ذكرى توحيد وطننا الغالي تحت راية التوحيد والاحتفال فيه هو ايضاح ما تكنه صدورنا من ولاء لهذا الوطن الغالي .

قبل أن يختتم الكلمات بهذه المناسبة مدير مكتب التعليم في الروضة الاستاذ فيصل مدله الرشيدي ، الذي شدد فيها على اللحمة الوطنية ، معتبرا هذا اليوم هو يوم تجديد الولاء والعهد للقيادة الرشيدة تحت ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان ، وقال اننا ننعم في ظل الحكومة الرشيدة في الامن والأمان وسعة الرزق فعلينا ان نكون خير سند وركيزة بناء لحكام هذه البلاد .

واقيمت العرضه السعوديه بمشاركة الجميع ، ومن ثم مسيرة وطنية في شوارع المدينة والمشاركة بتوزيع الهدايا والمنشورات الوطنيه على المواطنين .

من جانبه أكد رئيس بلدية الروضة المهندس احمد بن معيوف الدبيان أن هذه الاحتفالات تمثل تخليداً لهذه المناسبة العظيمة على قلوبنا حيث تحل في كل عام ذكرى اليوم الوطني للمملكة لتعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي الهام وهو يوماُ محفوراُ في ذاكرة التاريخ منقوشاُ في فكر ووجدان المواطن السعودي .

في الوقت الذي رفع فيه الدبيان اسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة لمولانا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين والى الاسرة الحاكمة والشعب السعودي الكريم.

روابط ذات صلة

جمعية فخر التطوعية النسائية بحائل ترسم مبادرة فرح وحب لزوار حديقة السلام ابتهاجا بالذكری الوطنية

جمعية فخر التطوعية النسائية بحائل ترسم مبادرة فرح وحب لزوار حديقة السلام ابتهاجا بالذكری الوطنية
نائب أمير حائل يقوم بجولة على المواقع الاحتفالية باليوم الوطني ٨٨

نائب أمير حائل يقوم بجولة على المواقع الاحتفالية باليوم الوطني ٨٨
أمير حائل يرعى احتفالات أهالي المنطقة باليوم الوطني ٨٨

أمير حائل يرعى احتفالات أهالي المنطقة باليوم الوطني ٨٨

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*