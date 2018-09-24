أمير حائل يرعى احتفالات أهالي المنطقة باليوم الوطني ٨٨

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رعى صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مساء اليوم بمنتزه المغواة للاحتفالات حفل أهالي منطقة حائل باليوم الوطني 88 بحضور صاحب السموالملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب امير منطقة حائل

وبدأ الحفل بالسلام الملكي ثم القران الكريم

ثم القى رئيس المجلس البلدي بأمانة منطقة حائل عايد العديم كلمة أهالي منطقة حائل رفع خلالها للقيادة الحكيمة ولأمير منطقة حائل وسمو نائبه أسمى ايات التهاني والتبريك في ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين للوطن مجددا الحب والولاء للوطن والقيادة ومثنيا على جهود أمير المنطقة وسمو نائبه من أجل تطوير المنطقة مؤكدا اعتزاز أبناء المنطقة بهذه المناسبة وفخرهم بانتماءهم لوطن التوحيد .

ثم القيت قصيدة شعرية

ثم قدم عدد من طلاب جامعة حائل أوبريت وطني

ثم القيت قصيدة شعرية

بعد ذلك قدمت فرقة حائل للفنون الشعبية العرضة السعودية والتي شارك بها أمير منطقة حائل وسمو نائبه .

ثم قام سموه وسمو نائبه بجولة على المعارض والاجنحة المشاركة في فعاليات اليوم الوطني يرافقهما أمين منطقة حائل المهندس ابراهيم بن سعيد أبو راس الذي اطلع سموهما على جهود الامانة في سبيل انجاح فعاليات اليوم الوطني وكافة الفعاليات الاخرى .

وفي نهاية الحفل أدلى أمير منطقة حائل بتصريح صحفي اعرب فيه عن فخره وفخر كل سعودي بالانتماء لهذا الوطن وهذه القيادة وهؤلاء الرجال الذين شاركوا في ملحمة التأسيس وكذلك الذين شاركوا في البناء وحتى الجيل الحالي جيل التطور والمستقبل

ورفع أمير حائل باسمه وباسم أهالي المنطقة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وقال سموه لم نطلب أي دعم إلا وجاء لنا ماهو أكبر ودائما ولاة أمرنا يحثوا على تسريع خطوات الانجاز والعمل بجد من أجل مستقبل افضل للوطن وابنائه واثنى سموه على اللوحات الابداعية والفعاليات المتنوعة التي نفذت بايدي أبناء وفتيات المنطقة وبمواقع متعددة وجهود تكاملية من الجميع وكلهم وضعوا شعار حب الوطن أولا فكان النجاح للجميع ولحائل وللوطن وقدم سموه شكره للجميع كبارا وصغارا ورجالا ونساء واختتم سموه بقوله وهذا يجعل سقف طموحنا يصبح اكبر ونتطلع أن تكون هذه الفعاليات وهذه المشاركات نواة لعمل اكبر وافضل بإذن الله داعيا الله بأن يوفق الجميع وأن تشهد المنطقة نجاحات متتالية في كافة المجالات وأن يعيش أبناء المنطقة والوطن بكل سعادة وفرح وأن يتم علينا في وطننا بالصالحات والخير والاستقرار .

حضر الحفل معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن ابراهيم البراهيم ومدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد وعدد من المسئولين .