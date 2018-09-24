نائب أمير حائل يقوم بجولة على المواقع الاحتفالية باليوم الوطني ٨٨

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نيابة عن صاحب السموالملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل مساء اليوم بجولة على عدد من المواقع الاحتفالية التي اقيمت بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني 88 زار خلالها منتزه القصور وكان في استقبال سموه وكيل إمارة منطقة حائل المساعد مطلق بن محمد العتيبي ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل عبدالله العديم الذي رحب بسموه وقدم شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على الدعم والتوجيه والذي مكن الغرفة التجارية الصناعية من إقامة هذه الاحتفالية المتميزة لأبناء وفتيات المنطقة اللاتي ابدعنا بعكس مشاعر الجميع بالمنطقة تجاه الوطن والقيادة الحكيمة مشيرا إلى مشاركة الغرفة في اجتماعات لجنة الاحتفاء باليوم الوطني بالمنطقة والتي نظمت مشاركات الجهات الحكومية والاهلية بالشكل الأمثل هذا العام ومشيدا بتعاون أمانة المنطقة وعمل الجميع بروح الفريق الواحد.

ثم شاهد سموه جانب من الاعمال الفنية لأكبر لوحة فنية وطنية بالمنطقة من تنفيذ 100 فنانة تشكيلية بالمنطقة ثم اطلع سموه على مرسم الطفل وانعكاس ذلك على التنشئة الوطنية لرجال وامهات المستقبل

اثر ذلك شاهد سموه فيلما وثائقيا عن المملكة العربية السعودية وعن اثار منطقة حائل

ثم اطلق سموه فعالية أنت ملك والتي جسدت حب أبناء وفتيات المنطقة للوطن وقيادته

وقد نقل نائب أمير منطقة حائل في ختام زيارة هذا الموقع شكر صاحب السموالملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل للجميع على مشاعرهم الوطنية الصادقة مثنيا على ماشاهد من روح وطنية وابداعية متميزة ومتمنيا للجميع التوفيق .

ثم انتقل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز إلى حديقة الأمير سعود بن عبدالمحسن يرافقه وكيل الإمارة المساعد مطلق بن محمد العتيبي وكان في استقبال سموه مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف الثويني الذي عبر عن تهنئته للقيادة الحكيمة ولأمير منطقة حائل وسمو نائبه وللشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 88 مشيرا إلى روح المبادرة وحب الوطن من طلاب وطالبات مدارس المنطقة بكافة مراحلها مقدما الشكر لأمير منطقة حائل وسمو نائبه على دعم نجاح فعاليات أبناء المنطقة المنتمين لإدارة التعليم وتتويج ذلك بزيارة نائب أمير المنطقة لموقع فعاليات التعليم والتقاءه بالمبدعين والمبدعات في هذا الموقع مشيرا إلى الفعاليات المتعددة التي قدمت والاقبال المضاعف منذ بداية الفعاليات .

ثم تجول سموه داخل المرسم الحر واطلع على ستديو التصوير واجنحة تعليمية ووطنية وانتقل سموه إلى المنبر الوطني وشاهد عدد من الفقرات الاحتفالية بهذه المناسبة بدأت بالقران الكريم ثم فيلم وثائقي عن اليوم الوطني ثم انشودة وطنية

وفي ختام الزيارة نقل الامير فيصل بن فهد بن مقرن شكر أمير المنطقة على مشاعرهم الطيبة وقال هذا ليس مستغرب على أبناء وفتيات المنطقة مشيدا بما اطلع عليه وماشاهده من فقرات متمنيا للجميع التوفيق .

ثم انتقل نائب أمير منطقة حائل لمنتزه السلام وزار موقع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يرافقه وكيل الإمارة المساعد مطلق بن محمد العتيبي وكان في استقبال سموه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد الذي رحب بسموه مؤكدا أن الدعم والتحفيز والتشجيع الدائم هو ديدن سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وأن هذه الزيارة تتويج للنجاحات التي تحققت خلال فعاليات أبناء وبنات الوطن التي تشرف فرع الوزارة بالمنطقة بتنظيمها والاشراف عليها بالتنسيق مع لجنة فعاليات اليوم الوطني بالمنطقة والتعاون مع أمانة المنطقة

ثم القى مدير مركز التنمية الاجتماعية بحائل فهد الثنيان كلمة اوضح أن انشطة وفعاليات اليوم الوطني متنوعة وبمشاركة مختلف فئات المجتمع والاقبال الكبير الذي شهدته الفعاليات ضاعف من مسئوليتنا للاستمرار بهذا التميز وهذا النجاح .

ثم استقبل سموه عدد من منسوبي فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة

ثم قام نائب أمير منطقة حائل ومرافقيه بجولة على اكثر من 50 ركنا للجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية والاهلية ومراكز التنمية ثم زار اجنحة الأسر المنتجة وخيمة الضيافة

وفي ختام زيارة سموه نقل شكر أمير منطقة حائل على جهود الجميع المتميزة وبرامجهم خلال فعاليات اليوم الوطني متطلعا إلى المزيد من المشاركات والاعمال الابداعية مستقبلا سائلا الله أن يديم على هذا الوطن وقيادته وشعبه الوفي مزيدا من الخير والنماء وقوة اللحمة وأن تبقى هذه البلاد عنوانا للأمن والاستقرار .