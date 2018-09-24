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العجالين: ذكرى اليوم الوطني مناسبة وطنية هامة وعزيزة

العجالين: ذكرى اليوم الوطني مناسبة وطنية هامة وعزيزة
http://almnatiq.net/?p=635391
عادل الزهراني - الأفلاج

 

قال رئيس مركز الصالحية في الأفلاج الشيخ عبدالعزيز بن مترك العجالين :ذكرى اليوم الوطني مناسبة وطنية هامة وعزيزة على قلوب ابناء هذا الوطن وفرحة عظيمة يعيشها الشعب السعودي وهو يتذكر توحيد بلاده على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه فالحديث عن شخصيته وبطولاته وانجازاته التاريخية امجاداً جديدة ومفاخر فريدة بتوحيده للبلاد ولّم شتاتها وبناء دولة عصرية على انقاض إمارات متناحرة وقبائل متفاخرة ولهذا فإن تاريخ الملك عبدالعزيز وجهاده موضوع ترتاح إليه النفس ويطمئن إليه البال ويتشرف به المواطن المنصف وخاصة من لديه أدنى اطلاع على تاريخ المنطقة العربية قبل قيام الدولة السعودية التي غيرت مسار التاريخ على هذه الارض الطاهرة واوقفت نزيف الفرقة والتناحر وأبدلت بفضل الله لباس الجوع والخوف والجهل بلباس الكرامة والأمن والعلم وعادت لأهل البلاد كرامتهم وللإسلام رفعته
وختاماً فإن لكل إنسان وطن يعيش فيه ونحن لنا وطن يعيش فينا ، دامت راية التوحيد خفاقة ودام الوطن عامرا بقيادته .

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