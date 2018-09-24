بمسيرة وطنية.. القوات الخاصة لأمن الطرق تحتفل باليوم الوطني 88

عادل الزهراني - مكة

ضمن احتفالات اليوم الوطني الثامن والثمانون للمملكة، نظمت قوة أمن الطرق بمكة مسيرة وطنية شارك فيها فريق برق بالدراجات النارية التي تزينت بالأعلام السعودية والشعارات الوطنية في لوحة فنية وطنية جميلة حيث بدأت المسيرة من محطة الميزان وحتى نقطة الشميسي بمكة .

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام لأمن الطرق حسين المنصوري أن نقطة التجمع والانطلاق كانت من محطة الميزان، وانتهى بهم المطاف في مركز الضبط الأمني في الشميسي موضحاً أن المسيرة انطلقت وفق خطة سير مدروسة، والسماح للدراجات بالسير ببطء دون إغلاق الطريق، وبعد الوصول وترتيب وقوف الدراجات النارية،تم توزيع الهدايا التي أمنتها القوات الخاصة لأمن الطرق على المواطنين والمقيمين العابرين لنقطة التفتيش بهذه المناسبة الغالية .

وأكد أن هذه المبادرة أتت من القوة الخاصة لأمن الطرق كنوع من التوعية المجتمعية لاستهداف أفراد المجتمع ورفع الوعي لديهم والحس الوطني والحرص على إيصال رسالة للشباب خاصة، وجمع فئات المجتمع عامة بأن الاحتفال باليوم الوطني لا يستوجب الصخب والفوضى، والتخريب وتجاوز الآداب العامة.