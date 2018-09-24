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مشايخ القبائل بمنطقة تبوك يرفعون التهنئة للقيادة بذكرى اليوم الوطني 88

مشايخ القبائل بمنطقة تبوك يرفعون التهنئة للقيادة بذكرى اليوم الوطني 88
http://almnatiq.net/?p=635393
المناطق تبوك :

رفع عدد من مشائخ القبائل في منطقة تبوك ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، والأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي كافة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة.
وأكد شيخ قبيلة بني عطية منصور بن عيد بن حرب أنهم في يوم الوطن يحيون الوطن ورجالاته المخلصين الذين ساروا على نهج الملك عبدالعزيز والرعيل الأول الذين كانوا معه في توحيد البلاد الذين ضحوا بأنفسهم من أجل وحدة هذا الوطن وسار على نهجهم البناة من ملوك وأمراء وشعب ليسير الركب كما أراد الله له على منهج الخير والبناء.
وقال إن حب الوطن والتغني به أصبح أنشودة وهجينية تخرج من حناجر المحبين لهذا الوطن لتجد الحناجر صدى صوت أغنياتها بين جبال بلادنا الشامخة والراسية التي تعلمنا منها الشموخ وأنه لا تنحني جباهنا إلا لله فنحن أهل التوحيد والعقيدة السمحة على منهج السلف الصالح .
ورفع شيخ شمل قبيلة جهينة الشيخ عايد بن صياح بن غنيم الجهني من جهة أخرى التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني.
وقال: مشاعرنا تفيض فخرًا وفرحًا وهي تستعيد ذكرى يوم مجيد وخالد في ذاكرة ووجدان الإنسان السعودي، إن الذاكرة لتستعذب استدعاء صفحات من ماضٍ مليء بالتضحية والبطولات سطرها الملك الإمام الموحد لهذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – تحت راية التوحيد وعلى منهاج راسخ ثابت قوامه هدي كتاب الله الكريم والسُّنة النبوية المطهرة.
وأضاف: إن ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانون تجسيد صادق ليوم اتجهت فيه أنظار العالم نحو أمة توحدت بعد شتات وفُرقة وتناحر ليضمها وطن انتظم عقده فعمه الأمن والأمان والنماء والرخاء والاستقرار ، مشيراً إلى أنه بهذه المناسبة الغالية يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أفراد قبيلة جهينة أن أرفع أجمل التهاني باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية إلى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظهما الله سائلا المولى عز وجل أن يحفظ لبلاد الحرمين الشريفين أمنها واستقرارها في ظل حكامنا آل سعود حفظهم الله.

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