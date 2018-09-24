نجاح وتميز للاحتفال باليوم الوطني ٨٨ بمحافظة تيماء

المناطق - تبوك :

رعى محافظ تيماء سعد بن نايف السديري مساء امس الاحد , الحفل الذي أقامته بلدية محافظة تيماء ، بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين, بحضور رئيس بلدية محافظة تيماء سعيد بن خليل السعيد ورؤساء الإدارات الحكومية بالمحافظة .

ثم انطلقت مسيرة الدوائر الحكوميه يصاحبها عروض الخيل والهجن .

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالسلام الوطني ثم تلاوة ايآت من الذكر الحكيم ثم ألقى كلمة اهالي تيماء والعرضه السعوديه ومسرح الطفل وستمر الحفل حتى الساعه ١١ مساء في وسط حضور متيميز للاحتفال محافظة تيماء و قامت بلديه محافظة تيماء بإشراف رئيسها سعيد خليل السعيد الاحتفال باليوم الوطني بحديقة الممشى بمشاركة اللجنه السياحيه واللجنة الاجتماعيه والتعليم والأدرات الحكوميه المشاركه بالاحتفال .