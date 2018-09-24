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جمعية فخر التطوعية النسائية بحائل ترسم مبادرة فرح وحب لزوار حديقة السلام ابتهاجا بالذكری الوطنية
http://almnatiq.net/?p=635395
المناطق - حائل

رسمت جمعيه فخر للاعمال التطوعية النسائية بحائل أجمل مبادراتها التطوعية تمشيا مع نهجها وخططها ضمن احتفالات الوطن من خلال مشاركة الجمعيات واللجان الاهليه والذي احتضنه متنزه السلام مؤازرا مع مشاركة فرع وزارة العمل ممثلاً بمركز التنمية الإجتماعيه بحائل
وسط مشاعر الغبطة والفرح من خلال تفاعل الاطفال ومتطوعات الجمعيه وتوزيع باقات الورود بعبارات ممزوجة من التهاني والفرح باليوم الوطني المجيد علی الزوار .
فيما أكدت الاستاذة مريم عبدالله الناحل رئيسة مجلس الاداره أن ملحمة توحيد الوطن، التي قادها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ ومن بعده أبناؤه الملوك البررة ستظل راسخة في أذهان الأجيال لما سطرته من تاريخ من أجل وحدة هذا الوطن المعطاء ورفعته وشموخه.
وقالت إن هذه الذكرى ستظل خالدة بذكرها العطرة التي تستلهم منها هذه البلاد بقيادتها الرشيدة كل معاني الفخر والاعتزاز .
وأضافت أن المكانة العربية والإسلامية والدولية التي حققتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين جاءت بتوفيق من الله ثم بسياستها المعتدلة وبالعمل الدؤوب والمشترك بين قطاعات الدولة، ساهم في نهضتها الحضارية والتنموية في شتى المجالات.
ورفعت الناحل بأسمها ونيابة عن جميع منسوبات الجمعيه والمتطوعات أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، سائلين المولئ أن يحفظ قادتنا وبلادنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، ودام عزك يا وطن.
مقدمه شكرها العميق لكل من دعم مشاركتنا ممثلة في فرع الوزارة بالمنطقة ومركز التنمية الاجتماعية حيث كان لها الاثر الابلغ في دفع معطيات برامجنا .
الی ذلك وصفت قائدة المجموعه المتطوعه أشواق النعام فرحة الصغير والكبير باليوم الوطني وأن لغة التعبير بالانتماء تلبية ووفاء من خلال ترديد الأهازيج الوطنية للتعبير عن مشاعرهم النقية اتجاه الوطن يعتبر أقوى من أي وصف يمكن أن يوصف به.

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