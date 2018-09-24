شاهد في يوم الوطن.. الشعب يجدد البيعة.. ويؤكد “على حدك يا وطنا مرابطين”

المناطق - الرياض

“أخذ سيفك وأخذ درعك وأخذ رمحك وأخذ شلفاك.. تحيزم شعبك وحدد هدفك ونذراً تصيبه.. هذا كرسيك وملكك وذا تاجك وذا مركاك.. على ما دلك المولى وسوى اللى تسويبه”، أبيات استعادها مواطنون للشاعر المقدم مشعل بن محماس الحارثي التي ألقاها سابقا في حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ليحتفلوا ويحتفوا من خلالها باليوم الوطني.

وفي خضم الأحداث الوطنية ما يلبث أن تتصدر القصائد الوطنية مشهد التفاعل الشعبي، ومن بينها هذه القصيدة التي عبر مواطنون من خلالها عن تأييدهم المطلق للقيادة، ودفاعهم النبيل عن الوطن واستقراره وسيادته وأمنه، في يوم الوطن.

وهنا تكتمل أبيات القصيدة:

نبيك تفر رادار الحرايب كلها ونبغاك

على ما أنتب تبي في اللى ما ندريبه وندريبه

هنا نفيدك بأرواح الرجال وكلها تفداك

فيافي صفوة الخلق وصحاريه ومضاريبه»

«حنا هل التوحيد والحرب والعلم

نعرف حلال الله ونعرف حرامه

عدونا يشبع من الهم والغم

ورفيقنا الوافي نزيد احترامه

محدٍ من العالم علينا تكرم

حنا بنينا دارنا من سنامه

بيدينا كل المواضيع تحسم

ونواكب الاصلاح عامه بعامه

من لا فهما جعله ما هوب يفهم

حتى ولو يغزى علينا أعلامه»