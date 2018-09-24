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“التعليم” تكشف عدد السعوديين مبتعثي الجامعات للحصول على درجات أكاديمية عليا

“التعليم” تكشف عدد السعوديين مبتعثي الجامعات للحصول على درجات أكاديمية عليا
http://almnatiq.net/?p=635441
المناطق - متابعات

نشر المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي عبر حسابه في تويتر اليوم الإثنين إحصاء حول عدد السعوديين المبتعثين من الجامعات للحصول على درجات اكاديمية عليا .
و اوضح أن نشر الإحصاء تم بناء على ما نشر مؤخراً من تعليقات أو مقالات حول نسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية .
واضاف : معظم هؤلاء المبتعثين يدرسون في جامعات مرموقة وبناءً على التخصصات التي حددتها الجامعات مسبقاً..
ولايزال باب الابتعاث مفتوحاً لكل من تتوفر فيه شروط الالتحاق بالجامعات .
ونشر العصيمي عبر حسابه جدولا يوضح الإحصائية حول عدد السعوديين المبتعثين من الجامعات للحصول على درجات أكاديمية عليا.

 

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