“التعليم” تكشف عدد السعوديين مبتعثي الجامعات للحصول على درجات أكاديمية عليا

نشر المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي عبر حسابه في تويتر اليوم الإثنين إحصاء حول عدد السعوديين المبتعثين من الجامعات للحصول على درجات اكاديمية عليا .
و اوضح أن نشر الإحصاء تم بناء على ما نشر مؤخراً من تعليقات أو مقالات حول نسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية .
واضاف : معظم هؤلاء المبتعثين يدرسون في جامعات مرموقة وبناءً على التخصصات التي حددتها الجامعات مسبقاً..
ولايزال باب الابتعاث مفتوحاً لكل من تتوفر فيه شروط الالتحاق بالجامعات .
ونشر العصيمي عبر حسابه جدولا يوضح الإحصائية حول عدد السعوديين المبتعثين من الجامعات للحصول على درجات أكاديمية عليا.
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