مطار الأمير نايف بالقصيم يحتفل باليوم الوطني ويكرم شهداء الواجب وذوي الإعاقة

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احتفل مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة القصيم مساء يوم الأحد بمقر المطار باليوم الوطني الـ88 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – ، بحزمة من الفعاليات المتنوعة ، وكرم أبناء شهداء الواجب وذوي الإعاقة.

وتضمن الاحتفال توزيع الهدايا التذكارية الخاصة بالمناسبة والأعلام الوطنية على المسافرين القادمين والمغادرين واستقبالهم وتوديعهم على الرحلات المختلفة بالورود والحلوى ، بالإضافة إلى تشغيل النشيد الوطني ، والأهازيج الوطنية ، ووضع لوحات التهنئة باليوم الوطني 88 في العديد من المواقع في المطار وبمشاركة الجهات العاملة بالمطار ، وتزينت بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصور لسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – ، وتوشحت صالات المطار في اليوم الوطني بالألوان الخضراء وأعلام المملكة وعبارات التهنئة المختلفة في صالات السفر ، حيث ارتسمت مشاعر الفرح والسرور على محيا الجميع من مسافرين وقادمين وعاملين معبرين عن حبهم وولائهم لهذا الوطن الغالي , داعين الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وأن يحفظ ولاة أمرها.

ورفع مدير عام المطار محمد بن عايد المجلاد ، اسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 88 لتوحيد المملكة , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.