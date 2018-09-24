مسيرة السيارات الكلاسيكية وعروض الخيل في احتفائية الارطاوية باليوم الوطني 88

الرياض - فلاج الشعيفاني

انطلقت فعاليات اليوم الوطني الـ(88) للمملكة العربية السعودية بمدينة الارطاوية بكرنفال نظمته البلدية وانطلق من امام مركز الارطاوية بحضور سعادة رئيس المركز الاستاذ مسير بن سلطان الدويش وبمتابعة من مدير البلدية الاستاذ عبدالرحمن الصالح “منظم الفعاليات ” وبحضور مدير الشرطة العقيد بطيحان القحطاني ومدراء الدوائر الحكومية الاخرى ، بمسيرة للسيارات الكلاسيكية ومسيرة الخيل العربية باتجاه الطريق العام حتى منتصف الارطاوية والعودة بنفس الطريق متجهين الى الحديقة العامة ، حيث بدأت فقرات الفعاليات المعدة بهذه المناسبة بعد المغرب بعروض الليزر والالعاب النارية والاناشيد ومشاركة فرقة ازهار الترفيهية وشهدت الفعاليات حضورا وتفاعلا كبيرا من اهالي الارطاوية بهذه المناسبة الوطنية .