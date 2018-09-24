العميد الدويش : المؤسس وحد القلوب على التوحيد والوحدة

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أعرب مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة العميد ماجد بن بندر الدويش عن فخره واعتزازه بالذكرى الثامنة والثمانين لتوحيد المملكة العربية السعودية .

وقال إنه ليطيب لي أصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة ونزلاءها ونزيلاتها … أن أحمد الله أولا على أن جعلنا من أهل هذا الوطن… وحماة له.. وكلي فخر ان ارفع اسمى ايات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله… وسمو ولي عهده الأمين الأمير/محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه وسمو محافظ جدة وهذا الشعب الكريم بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانين لتوحيد المملكة العربية السعودية.

وهي ذكرى وأي ذكرى… فيها تأسس بلد التوحيد تحت راية التوحيد… وفي ظل قيادة رشيدة دأبت على حمايته وتوفير الأمن والاطمئنان لشعبه… فجزاهم الله خيرا.

وإن عينا لناظر فاحص.. وعقلا لمتأمل ناصح.. يدرك أن هذا البلد عظيم … بقيادته وشعبه وماحباه الله من نعم كثيرة .. فهو حاضنة الحرمين الشريفين.. ومهبط الرسالات وقبلة المسلمين…

وسبحان من جعل أفئدة الناس تهوي إليه… فطبت من بلد وطاب أهلك وشعبك.

ونحن إذ ندرك تاريخا مشرفا من التغيرات الإيجابية والتطورات الخدمية خلال هذه السنوات منذ بداية تأسيس هذا الكيان العظيم والوطن الكبير .. في ظل زوابع المغرضين… ورياح المتربصين… ولكن يقف هذا الوطن جبلا شامخا مستمرا في البناء والاتجاه نحو مستقبل مشرق مشرف ومشوق.

واستطرد العميد الدويش بما أصبح الأمن فيه شاهدا ومثالا.. يضرب فيه المثل لما بلغ من تطور وخدمة… فقد انتقلت السجون فيه إلى من دور توقيف الى مؤسسات إصلاحية تؤهل النزلاء والنزلاء لحاضر ومستقبل أفضل.. تتحقق فيه الرؤية.. وتعظم به النتائج.

واختتم مدير سجون منطقة مكة بالتهنئة لسعادة مدير عام السجون اللواء محمد الاسمري بهذه المناسبة الوطنية السعيدة مقدما شكرنا الجزيل على جهوده وتوجيهاته لما فيه تقدم الخدمات بالمديرية العامة للسجون . داعيا الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمائه وفضله في ظل قيادته الرشيدة ليواصل مسيرة البناء والنماء والعطاء

وكان مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة قد وجه جميع السجون بالمنطقة بمشاركة النزلاء والنزيلات فرحة يوم الوطن وتقديم كافة التسهيلات لهم للتعبير عن مشاعرهم تجاه وطنهم من خلال إقامة المعارض الفنية والاحتفالات المتنوعة داخل الاصلاحيات .