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وكيل محافظة حقل: تسابق الزمن نحو غدٍ مشرق

وكيل محافظة حقل: تسابق الزمن نحو غدٍ مشرق
http://almnatiq.net/?p=635467
تبوك - علي العميري
رفع وكيل محافظة حقل محمد بن عبدالهادي البلوي أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  ولولي عهد الأمين صاحب المو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 .
وقال تحلُّ الذكرى العطرة والمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  وعضده الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لا تألُ جهداً في رفعة الوطن والمواطن والارتقاء بأبنائها ومقدراتها ومكتسباتها لضمان عيش كريم لكل فرد على أرض الوطن في ظل حراك وطني واسع وإصلاحات شاملة تشهدها المملكة تتجلى في رؤية السعودية المستقبلية 2030 ، وما تبعها من خطوات عملية تبلورت في برنامج التحول الوطني 2020 ، رغم التداعيات السياسية والأمنية والظروف والتحديات والأزمات والتعقيدات الصعبة في عالم يموج بالتجاذبات حيث تحل الذكرى حاملة معها منجزات وطنية كبرى وتطلعات نحو المستقل المشرق ، بقيادة ربان السفينة  وقائدها المحنّك الذي استطاع في خضم هذه الصراعات والحروب التي يشهدها العالم أن يحصن وطنه وشعبه وأن يضرب بيد من حديد رؤوس الفتن ويقف لها بالمرصاد فتستمر السفينة في رحلتها تسابق الزمن نحو غدٍ مشرق إن شاء الله.
ودعا البلوي الله سبحانه وتعالى أن يحفظ و يوفق قادة البلاد والمواطنين المخلصين لكل خير  وأن يمن على بلادنا المباركة بالخير والاستقرار والنماء والنصر و التمكين .

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