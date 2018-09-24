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محافظ البكيرية بالإنابة والمسؤولين والأهالي يهنئون القيادة ويحتفون بذكرى اليوم الوطني88

محافظ البكيرية بالإنابة والمسؤولين والأهالي يهنئون القيادة ويحتفون بذكرى اليوم الوطني88
http://almnatiq.net/?p=635470
المناطق - البكيرية
هنأ محافظ البكيرية بالإنابة الأستاذ سليمان بن محمد البحيري والمسؤولين والأهالي بالمحافظة القيادة بمناسبة اليوم الوطني 88 ، وأُقيم احتفاء بهذه المناسبة بمشاركة الدوائر الحكومية والجهات الأمنية بالمحافظة بدأ بمسيرة انطلقت بطريق الملك عبدالعزيز يتقدمها مجسم للمصمك والخيول والسيارات الكلاسيكية.
وشارك في المسيرة التي شهدت حضورا كبيراً محافظ البكيرية بالإنابة، وأهالي المحافظة وعدد من القيادات الأمنية والمدنية، وبمشاركة سيارات الجهات الحكومية التي اكتست باللون الأخضر ، كما شارك طلاب مدارس إدارة التعليم وأندية الأحياء  بالمسيرة وامتلأت جنبات الشوارع من المواطنين والمقيمين لمشاهدات المسيرة.
عقب ذلك رعى محافظ البكيرية بالإنابة سليمان البحيري الحفل الرسمي لأهالي البكيرية بمركز الملك عبدالله الحضاري للاحتفالات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 88 ، وكرّم محافظ البكيرية الجهات المشاركة والرعاة كما شارك مع الأهالي والمسؤولين العرضة السعودية.
وفِي الختام تحدث محافظ البكيرية بالإنابة سليمان البحيري بكلمة قال فيها :  إننا نحتفل هذا اليوم بمناسبة سعيدة ويفخرون بها الجميع وهي ذكرى توحيد هذه البلاد على يد الملك المؤسس ـ طيب الله ثراه ـ لتوطيد أركان الدولة وجمع شتات أبنائها تحت راية التوحيد.
وأضاف البحيري : ونحن الآن نعيش أزهى عصور المملكة، ونعيش في رغد عيش كريم ونستبشر الخير تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – الملك سلمان  بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله . –
وختم البحيري حديثه بخالص شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية والجهات الأمنية والمنظمين والمشاركين في احتفاء البكيرية بيوم الوطن.

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