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رئيس بلدية املج : اليوم الوطني مناسبة كبيرة وحدث أكبر

رئيس بلدية املج : اليوم الوطني مناسبة كبيرة وحدث أكبر
http://almnatiq.net/?p=635484
المناطق - أملج
اليوم الوطني مناسبة كبيرة وحدث أكبر وحدث أكبر هذا اليوم الذي وحدت فيه هذه الأطراف المترامية هنا وهناك على يد الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه ذلك الملك الذي جعل من أولى اهتماماته جمع فرقة هذه المناطق المتناحرة التي لا يتعدى فكر أهلها التخطيط لغزو المنطقة الأخرى والهجوم على مساكن القبيلة الأخرى والحمد لله بعد توحيد شتات هذه الأجزاء أصبح الجميع إخوة يقوم كل واحد بتنمية منطقة أخيه وذلك تحت مظلة وطن واحد وراية لا إله إلا الله محمد رسول الله  لا راية العصبية المكانية أو القبلية .
ويشرفني بهذه المناسبة الغالية علينا جميعاً أن ارفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولسمو أمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز والأسرة المالكة والشعب السعودي النبيل والله نسأل أن يديم على بلادنا أمنها ورخائها وقادتها وتلاحمها وأن يرد كيد الحاقدين في نحورهم وأن يجعل تدبيرهم تدميرهم ودام عزك ياوطن .
رئيس بلدية محافظة أملج
المهندس ناجي رمضان غبان

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